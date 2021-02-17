Haberler Galatasaray Son dakika haberi: İşte Fatih Terim'in şampiyonluk planı! Galatasaray'da sıkıyönetim

Son dakika haberi: İşte 'in şampiyonluk planı! 'da sıkıyönetim

Son dakika haberi: Spor TotoSüper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği 'yı 2-12lik skorla deviren Galatasaray'da tüm planlar sezon sonu şampiyonluğa göre yapılıyor. Sarı-kırmızılılar son 6 lig karşılaşmasından 6 galibiyetle ayrılarak rakiplerine gözdağı verdi. 'de sezon sonu ipi göğüslemek için düğmeye bastı. İşte Terim'in şampiyonluk planı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:05
Son dakika haberi: İşte Fatih Terim'in şampiyonluk planı! Galatasaray'da sıkıyönetim

'da, 20 Şubat Cumartesi günü oynanacak Alanya maçı öncesi adeta sıkıyönetim ilan edildi.

Son dakika haberi: İşte Fatih Terim'in şampiyonluk planı! Galatasaray'da sıkıyönetim

Teknik direktör , bu sezon hem lig hem de kupada mağlup olduğu rakibini bu kez aşarak liderliği devam ettirmenin hesaplarını yapıyor.

Son dakika haberi: İşte Fatih Terim'in şampiyonluk planı! Galatasaray'da sıkıyönetim

ÇALIŞMALAR ANTALYA'DA

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle sarı-kırmızılılar, Antalya'ya bugünden gidecek ve hazırlıklarını orada sürdürecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sahaların karla kaplı olması nedeniyle bu karar alınırken, sarı-kırmızılılar cuma günü Alanya'ya geçecek.

Son dakika haberi: İşte Fatih Terim'in şampiyonluk planı! Galatasaray'da sıkıyönetim

İki günlük iznin ardından bu sabah Florya'da toplanıp salonda bir çalışma gerçekleştirecek olan Cim-Bom, daha sonra akşam saatlerinde Antalya'ya gidecek.

Son dakika haberi: İşte Fatih Terim'in şampiyonluk planı! Galatasaray'da sıkıyönetim

ALANYA DEPLASMANI 'KIRILMA' MAÇI

Milliyet'te yer alan habere göre; Alanya deplasmanında oynanacak olan 90 dakikayı "kırılma maçı" olarak gören Terim ve yardımcıları, bu karşılaşmayı kazanmaları halinde önlerinin açık olacağını düşünüyor.

Son dakika haberi: İşte Fatih Terim'in şampiyonluk planı! Galatasaray'da sıkıyönetim

Spor Toto 'de zirvedeki üç takımın puanlarının 51 olduğu bir ortamda en küçük ayrıntıları bile dikkate alan teknik heyet, bu maçtan sonra ise kağıt üzerinde daha kolay denilebilecek bir seriye girdiklerini düşünüyor.

Son dakika haberi: İşte Fatih Terim'in şampiyonluk planı! Galatasaray'da sıkıyönetim

PLAN, HATAY'A KAYIPSIZ GİTMEK

Alanya deplasmanından sonra ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Türk Telekom'da ağırlayacak olan , bir sonraki hafta Ankaragücü'ne konuk olacak.

Son dakika haberi: İşte Fatih Terim'in şampiyonluk planı! Galatasaray'da sıkıyönetim

Sivas, Kayseri (D) ve Çaykur Rizespor maçlarını arka arkaya oynayacak olan Cim-Bom, bu periyodu da kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor. , bu maçları oynadıktan sonra ligin flaş ekibi Hatay'a konuk olacak.

Son dakika haberi: İşte Fatih Terim'in şampiyonluk planı! Galatasaray'da sıkıyönetim

ÖZEL PRİM MASADA

'da Fenerbahçe deplasmanı öncesi bile gündeme gelmeyen özel prim konusu Alanya deplasmanı öncesi masaya yatırılıyor.

Son dakika haberi: İşte Fatih Terim'in şampiyonluk planı! Galatasaray'da sıkıyönetim

2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, Alanya maçıyla ilgili olarak, "Bize ters geliyorlar. Bu kez özel prim vermeyi bile düşünüyoruz" dediği öğrenildi.

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