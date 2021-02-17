Son dakika haberi: İşte Fatih Terim'in şampiyonluk planı! Galatasaray'da sıkıyönetim

İki günlük iznin ardından bu sabah Florya'da toplanıp salonda bir çalışma gerçekleştirecek olan Cim-Bom, daha sonra akşam saatlerinde Antalya'ya gidecek.

Milliyet'te yer alan habere göre; Alanya deplasmanında oynanacak olan 90 dakikayı "kırılma maçı" olarak gören Terim ve yardımcıları, bu karşılaşmayı kazanmaları halinde önlerinin açık olacağını düşünüyor.

Spor Toto Süper Lig'de zirvedeki üç takımın puanlarının 51 olduğu bir ortamda en küçük ayrıntıları bile dikkate alan teknik heyet, bu maçtan sonra ise kağıt üzerinde daha kolay denilebilecek bir seriye girdiklerini düşünüyor.