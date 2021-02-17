Haberler Galatasaray Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! "Oynamak istemiyorum"

Son dakika haberi: 'da krizi büyüyor! "Oynamak istemiyorum"

Son dakika haberi... 'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan golcü krizi büyüyor... Alınan bilgiye göre; Sağlık kurulunun 'oynayabilir' dediği 'nun forma giymek istemediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 01:04
Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! "Oynamak istemiyorum"

Cimbom'un yıldızı uzun süredir kayıplarda… 15 gündür takımla birlikte idmanlara çıkmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alınmıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! "Oynamak istemiyorum"

35 yaşındaki futbolcunun neden forma giymediği belirsizliğini korurken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! "Oynamak istemiyorum"

DOKTOR "OYNAYABİLİR" DEDİ
Takvim'in haberine göre; yıldıza sağlık kurulu tarafından "Oynayabilir" raporu verildiği belirtiliyor. Ancak 35 yaşındaki 'nun sakatlanma korkusuyla forma giymek istemediği öne sürülüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! "Oynamak istemiyorum"

FATİH TERİM'LE GÖRÜŞME YAPTI
Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 'nun psikolojisinin bozulduğu ve Terim'e, "Artık sakatlanmak istemiyorum. Yüzde yüz hazır olmadan oynamayacağım" dediği belirtiliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! "Oynamak istemiyorum"

109 GÜNDE SADECE 36 DAKİKA
Bonuslarla beraber 7 milyon Euro'ya imza atan fakat pandemi indirimi sonrası yıllık geliri 6 milyon Euro'ya düşen tecrübeli futbolcu son 109 günde sadece 36 dakika forma giyebildi.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! "Oynamak istemiyorum"

TERİM ONU DEFTERDEN SİLDİ!
'nun yaşadığı sakatlıklar Fatih Terim'i de pes ettirdi. Daha önce yıldızın bir an önce forma giyebilmesi için özel çaba harcayan tecrübeli teknik adam artık yaşananları fazla umursamıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! "Oynamak istemiyorum"

Terim'in bu tavrında yeni transfer Mostafa Mohamed'in gelişiyle forvette yaşanan krizin bitmesi de büyük bir rol oynamış durumda.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! "Oynamak istemiyorum"

2 Ocak'taki Antalya maçında ikinci yarının başında oyuna giren 31 dakika sahada kalıp yeniden sakatlandı. yıldız o günden beri kayıplarda.

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