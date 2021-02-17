Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! "Oynamak istemiyorum"

Cimbom'un yıldızı Radamel Falcao uzun süredir kayıplarda… 15 gündür takımla birlikte idmanlara çıkmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alınmıyor.
35 yaşındaki futbolcunun neden forma giymediği belirsizliğini korurken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
DOKTOR "OYNAYABİLİR" DEDİ
Takvim'in haberine göre; Kolombiyalı yıldıza sağlık kurulu tarafından "Oynayabilir" raporu verildiği belirtiliyor. Ancak 35 yaşındaki Falcao'nun sakatlanma korkusuyla forma giymek istemediği öne sürülüyor.