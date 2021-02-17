Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! "Oynamak istemiyorum"

FATİH TERİM'LE GÖRÜŞME YAPTI Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Falcao 'nun psikolojisinin bozulduğu ve Terim'e, "Artık sakatlanmak istemiyorum. Yüzde yüz hazır olmadan oynamayacağım" dediği belirtiliyor.

109 GÜNDE SADECE 36 DAKİKA Bonuslarla beraber 7 milyon Euro'ya imza atan fakat pandemi indirimi sonrası yıllık geliri 6 milyon Euro'ya düşen tecrübeli futbolcu son 109 günde sadece 36 dakika forma giyebildi.

TERİM ONU DEFTERDEN SİLDİ!

Radamel Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar Fatih Terim'i de pes ettirdi. Daha önce Kolombiyalı yıldızın bir an önce forma giyebilmesi için özel çaba harcayan tecrübeli teknik adam artık yaşananları fazla umursamıyor.