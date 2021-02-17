Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika: Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika haberi: 'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sofiane Feghouli, ve , Alanyaspor maçı kamp kadrosuna alındı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:12 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:52
Son dakika: Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, 'in 26. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda salonda kuvvet çalışması yapıldı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

, , , , , , , , , , , , , Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

Tedavileri süren Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak olan Halil Dervişoğlu, programlarına İstanbul'da devam edecek.

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