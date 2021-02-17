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Mohamed transferi gerçeği ortaya çıktı! 4.5 milyon euro...

'ın ara sezonunda Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Christian Emile, yaptığı açıklamada Mohamed'in transferine ilişkin konuştu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:47 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:50
Mohamed transferi gerçeği ortaya çıktı! 4.5 milyon euro...

'ın ara sezonunda kadrosuna kattığı ve attığı gollerle sarı kırmızılılara hayat veren ile ilgili oyuncunn menajerinden flaş açıklamalar geldi.

Mohamed'in Galatasaray'a katılmadan önce aldığı önemli teklifleri açıklayan menajer Christian Emile, 4.5 milyon euroluk teklifin reddedildiğini açıkladı.

MOSTAFA MOHAMED VE SALAH...
Emile, yaptığı konuşmada, "Mostafa Mohamed Sporting Braga'dan yaklaşık 4,5 milyon € tutarında bir teklif aldı. Önünde önemli bir örnek var, Mohamed Salah. O, sadece bireysel yeteneğinden değil, gol atma ve asist yeteneği sayesinde parlamayı başardı. Mostafa Mohamed de bu formda devam etmeli." dedi.

Öte yandan Emile, konuşmasının devamında, "Mohamed, AEK başta olmak üzere başka Avrupa kulüplerinden de teklif aldı." dedi.

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