Mohamed transferi gerçeği ortaya çıktı! 4.5 milyon euro...

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı ve attığı gollerle sarı kırmızılılara hayat veren Mostafa Mohamed ile ilgili oyuncunn menajerinden flaş açıklamalar geldi.

Mohamed'in Galatasaray'a katılmadan önce aldığı önemli teklifleri açıklayan menajer Christian Emile, 4.5 milyon euroluk teklifin reddedildiğini açıkladı.

MOSTAFA MOHAMED VE SALAH...

Emile, yaptığı konuşmada, "Mostafa Mohamed Sporting Braga'dan yaklaşık 4,5 milyon € tutarında bir teklif aldı. Önünde önemli bir örnek var, Mohamed Salah. O, sadece bireysel yeteneğinden değil, gol atma ve asist yeteneği sayesinde parlamayı başardı. Mostafa Mohamed de bu formda devam etmeli." dedi.

Öte yandan Emile, konuşmasının devamında, "Mohamed, AEK başta olmak üzere başka Avrupa kulüplerinden de teklif aldı." dedi.



