Galatasaray'da Fatih Terim'e 6 müjde!

Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi 4 zorlu maçtan 12 puan çıkararak hata yapmayan Galatasaray'da sezonun bitimine 16 hafta kala teknik direktör Fatih Terim istediği takımı sahada görmenin mutluluğunu yaşıyor.
Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi 4 zorlu maçtan 12 puan çıkararak hata yapmayan Galatasaray'da sezonun bitimine 16 hafta kala teknik direktör Fatih Terim istediği takımı sahada görmenin mutluluğunu yaşıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Süper Lig'in zirvesinde yer alan sarı kırmızılılarda tecrübeli teknik adamı mutlu eden ve Süper Lig'deki 23. şampiyonluğa olan inancını artıran 6 önemli faktör ön plana çıkıyor.
UYUM SORUNU YAŞAMADILAR
Ara transferde nokta atışı hamleler yapıldı. Mohamed 5, Onyekuru 4, Gedson Fernandes ise 1 gole imza attı. 11 gole katkı sağlayan yeni oyuncuların uyum sorunu yaşamadan takıma çabuk adapte olması da takımın çıkışa geçmesi ve Fatih Terim'in geleceğe umutla bakmasında önemli etken oldu.
GENÇ, ENERJİK VE DİNAMİK!
Her zaman pres gücü yüksek, rakibe önde baskı uygulayarak bozabilecek bir takım kurmak isteyen Terim devre arası takviyeleriyle yıllardır istediği kimliğe sahip bir Galatasaray ortaya çıkardı.
Özellikle Mohamed, Fernandes, Kerem ve Onyekuru ile önde genç, dinamik ve enerjik bir hücum hattı oluşurken, tecrübeli hocanın hamlesi, alternatifi çoğaldı ve artık istediklerini sahaya yansıtan bir takım meydana geldi.
İSTEDİĞİ GOLCÜYE SONUNDA KAVUŞTU
Falcao fizik olarak zayıf, ikili mücadelelerde ayakta kalamayan Diagne ise önde baskı ve topsuz oyunda kayboluyordu. Mohamed ile Terim aradığı golcüyü yıllar sonra G.Saray'a kazandırdı. Hava toplarında etkili, güçlü, fiziği sağlam, önde basan, son vuruş kabiliyeti yüksek, rakibi rahatsız eden Mohamed son 16 haftada tecrübeli hocanın en önemli kozu olacak.
BELHANDA'SIZ OYUN PLANI DA MEVCUT
İlk yarıda Fatih Terim'i en çok zorlayan noktalardan birisi kadro derinliği ve kalitesi idi. Özellikle alternatifi olmadığı için, Belhanda sürekli oynatılıyordu. Hoca Belhanda'dan maksimum fayda almak adına yoğun çaba harcıyordu. Fernandes'le bu bölgede de B planı da ortaya çıktı. Forvette, kanatlarda, orta sahada G.Saray artık Terim'in istediği kadro derinliğine sahip.
FEGHOULİ VE FALCAO GELDİ
Feghouli ile Falcao da Alanyaspor maçı kadrosuna alındı. Hamle oyuncusu olarak da iki önemli yıldızının daha bulunması Terim'i mutlu eden noktaların başında geliyor. Aynı zamanda ilerleyen haftalarda Gedson Fernandes'in de fizik olarak daha iyi noktaya gelip maç oynadıkça G.Saray olan katkısının artması bekleniyor.
TAKIM RUHU VE FORMA REKABETİ
Transferlerin ardından takım içinde formayı kazanmak adına tüm futbolcuların görev almak adına maksimumunu ortaya koyması da Terim'i mutlu ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nun çıkışı, Etebo'nun Kasımpaşa maçındaki futbolu, Yedlin'in gelişi sonrası Linnes'teki yükseliş ve takım içinde oluşan kenetlenme ile arkadaşlık teknik heyeti sevindiren diğer noktalar.