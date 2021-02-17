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'da 'e 6 müjde!

'de galibiyet serisi yakalayarak yeniden zirveye çıkan 'da yüzler gülüyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan sarı-kırmızılılarda, 6 detay teknik direktör 'in şampiyonluğa olan inancını arttırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:09
Galatasaray'da Fatih Terim'e 6 müjde!

, , ve gibi 4 zorlu maçtan 12 puan çıkararak hata yapmayan 'da sezonun bitimine 16 hafta kala teknik direktör istediği takımı sahada görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'e 6 müjde!

Hürriyet'te yer alan habere göre; 'in zirvesinde yer alan sarı kırmızılılarda tecrübeli teknik adamı mutlu eden ve Süper Lig'deki 23. şampiyonluğa olan inancını artıran 6 önemli faktör ön plana çıkıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'e 6 müjde!

UYUM SORUNU YAŞAMADILAR

Ara transferde nokta atışı hamleler yapıldı. 5, 4, ise 1 gole imza attı. 11 gole katkı sağlayan yeni oyuncuların uyum sorunu yaşamadan takıma çabuk adapte olması da takımın çıkışa geçmesi ve 'in geleceğe umutla bakmasında önemli etken oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'e 6 müjde!

GENÇ, ENERJİK VE DİNAMİK!

Her zaman pres gücü yüksek, rakibe önde baskı uygulayarak bozabilecek bir takım kurmak isteyen Terim devre arası takviyeleriyle yıllardır istediği kimliğe sahip bir ortaya çıkardı.

Galatasaray'da Fatih Terim'e 6 müjde!

Özellikle , , ve ile önde genç, dinamik ve enerjik bir hücum hattı oluşurken, tecrübeli hocanın hamlesi, alternatifi çoğaldı ve artık istediklerini sahaya yansıtan bir takım meydana geldi.

Galatasaray'da Fatih Terim'e 6 müjde!

İSTEDİĞİ GOLCÜYE SONUNDA KAVUŞTU

fizik olarak zayıf, ikili mücadelelerde ayakta kalamayan ise önde baskı ve topsuz oyunda kayboluyordu. ile Terim aradığı golcüyü yıllar sonra 'a kazandırdı. Hava toplarında etkili, güçlü, fiziği sağlam, önde basan, son vuruş kabiliyeti yüksek, rakibi rahatsız eden Mohamed son 16 haftada tecrübeli hocanın en önemli kozu olacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'e 6 müjde!

BELHANDA'SIZ OYUN PLANI DA MEVCUT

İlk yarıda 'i en çok zorlayan noktalardan birisi kadro derinliği ve kalitesi idi. Özellikle alternatifi olmadığı için, Belhanda sürekli oynatılıyordu. Hoca Belhanda'dan maksimum fayda almak adına yoğun çaba harcıyordu. 'le bu bölgede de B planı da ortaya çıktı. Forvette, kanatlarda, orta sahada artık Terim'in istediği kadro derinliğine sahip.

Galatasaray'da Fatih Terim'e 6 müjde!

FEGHOULİ VE FALCAO GELDİ

Feghouli ile da Alanyaspor maçı kadrosuna alındı. Hamle oyuncusu olarak da iki önemli yıldızının daha bulunması Terim'i mutlu eden noktaların başında geliyor. Aynı zamanda ilerleyen haftalarda 'in de fizik olarak daha iyi noktaya gelip maç oynadıkça olan katkısının artması bekleniyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'e 6 müjde!

TAKIM RUHU VE FORMA REKABETİ

Transferlerin ardından takım içinde formayı kazanmak adına tüm futbolcuların görev almak adına maksimumunu ortaya koyması da Terim'i mutlu ediyor. Aktürkoğlu'nun çıkışı, Etebo'nun maçındaki futbolu, Yedlin'in gelişi sonrası Linnes'teki yükseliş ve takım içinde oluşan kenetlenme ile arkadaşlık teknik heyeti sevindiren diğer noktalar.

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