Galatasaray'da Fatih Terim'e 6 müjde!

BELHANDA'SIZ OYUN PLANI DA MEVCUT İlk yarıda Fatih Terim'i en çok zorlayan noktalardan birisi kadro derinliği ve kalitesi idi. Özellikle alternatifi olmadığı için, Belhanda sürekli oynatılıyordu. Hoca Belhanda'dan maksimum fayda almak adına yoğun çaba harcıyordu. Fernandes'le bu bölgede de B planı da ortaya çıktı. Forvette, kanatlarda, orta sahada G.Saray artık Terim'in istediği kadro derinliğine sahip.

FEGHOULİ VE FALCAO GELDİ Feghouli ile Falcao da Alanyaspor maçı kadrosuna alındı. Hamle oyuncusu olarak da iki önemli yıldızının daha bulunması Terim'i mutlu eden noktaların başında geliyor. Aynı zamanda ilerleyen haftalarda Gedson Fernandes'in de fizik olarak daha iyi noktaya gelip maç oynadıkça G.Saray olan katkısının artması bekleniyor.