Galatasaray'dan transferde nokta atışı!

40 YILLIK ASLANLAR!
Bu süreçte Mostafa Mohamed, ligde ve kupada attığı 4 golle öne çıkarken, Onyekuru 3, Fernandes de 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Kısa sürede Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasına giren bu üçlüyle birlikte Andre Yedlin de ilk 11'e adını yazdırmayı başardı. Şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alan sarı-kırmızılılarda diğer transfer Halil Dervişoğlu'nun da karantina sürecinden sonra takıma katkı sağlaması bekleniyor. Bu arada sezon başında transfer edilen Kerem de performansıyla umut veriyor.