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'dan transferde nokta atışı!

Ara transfer döneminde Mısırlı yıldız ile birlikte kadroya dahil olan ve performanslarıyla tam puan aldı. ’ın son 5 maçta attığı 10 golün 8’ini bu üçlü attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Galatasaray'dan transferde nokta atışı!
Averaj farkıyla zirvenin sahibi olan , ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla fark yarattı. 'nda 'a elenmesine rağmen bu şoku kısa sürede üzerinden atlatan sarı-kırmızılılar, ligde emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ocak ayında Aslan olan isimlerden , Gedson ve ise performanslarıyla takıma büyük güç kattı. 'un son 5 maçta attığı 10 golün 8'i bu oyunculardan geldi.

40 YILLIK ASLANLAR!

Bu süreçte Mostafa Mohamed, ligde ve kupada attığı 4 golle öne çıkarken, 3, Fernandes de 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Kısa sürede Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasına giren bu üçlüyle birlikte de ilk 11'e adını yazdırmayı başardı. Şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alan sarı-kırmızılılarda diğer transfer 'nun da karantina sürecinden sonra takıma katkı sağlaması bekleniyor. Bu arada sezon başında transfer edilen de performansıyla umut veriyor.
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