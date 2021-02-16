Mohamed için flaş iddia

Galatasaray'ın yeni yıldızı Mohamed için flaş bir iddia ortaya atıldı. Mısır'ın ünlü spor muhabirlerinden Sarah Abdelbaky'nin dünkü tweeti büyük yankı uyandırdı. Abdelbaky, Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelmesi halinde sarı-kırmızılılarda bulunan satın alma opsiyonunun geçersiz sayılacağını ileri sürdü.

Galatasaray, Mohamed'in transferinde KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun kulübüne net 2 milyon dolar geçici transfer ücreti ödenecektir. 1 Temmuz 2022'ye kadar net 4 milyon dolar transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.