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Mohamed için flaş iddia

'ın yeni yıldızı Mohamed için flaş bir iddia ortaya atıldı. 'ın ünlü spor muhabirlerinden Sarah Abdelbaky'nin dünkü tweeti büyük yankı uyandırdı. Abdelbaky, Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelmesi halinde sarı-kırmızılılarda bulunan satın alma opsiyonunun geçersiz sayılacağını ileri sürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Mohamed için flaş iddia

'ın yeni yıldızı Mohamed için flaş bir iddia ortaya atıldı. 'ın ünlü spor muhabirlerinden Sarah Abdelbaky'nin dünkü tweeti büyük yankı uyandırdı. Abdelbaky, Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelmesi halinde sarı-kırmızılılarda bulunan satın alma opsiyonunun geçersiz sayılacağını ileri sürdü.

Galatasaray, Mohamed'in transferinde KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun kulübüne net 2 milyon dolar geçici transfer ücreti ödenecektir. 1 Temmuz 2022'ye kadar net 4 milyon dolar transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

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