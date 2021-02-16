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'da tehlikesi! Sözleşmesindeki o madde...

'da çıktığı 4 maçta da fileleri havalandırmayı başaran yeni transfer , gündemden düşmüyor... 'de adeta fırtına etkisi yaratan Mısırlı golcü ile ilgili ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Peki, Galatasaray'ı bekleyen Mohamed tehlikesi ne? İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 09:20
Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Sözleşmesindeki o madde...

'de 'ın yeni yıldızı fırtınası esmeye devam ediyor...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Sözleşmesindeki o madde...

Mohamed formasıyla çıktığı 4. maçında da golle tanıştı. Mohamed, Galatasaray formasıyla ligde 3. golünü kaydetti

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Sözleşmesindeki o madde...

İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan penaltıdan golünü atarak kariyerine golle başlamıştı. Mohamed, Fenerbahçe derbisinde de takımının tek golünü atarak tarihi galibiyetin mimarı olmuştu.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Sözleşmesindeki o madde...

, Bafetimbi Gomis'ten sonra (2017) forma giydiği ilk üç maçında da gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu oldu. Golcü oyuncu kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Sözleşmesindeki o madde...

Sarı kırmızılıların yeni yıldızı Mohamed için ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Sözleşmesindeki o madde...

'ın ünlü spor muhabirlerinden Sarah Abdelbaky'nin dünkü tweeti büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Sözleşmesindeki o madde...

BÜYÜK TEHLİKE!

Abdelbaky, Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelmesi halinde sarı-kırmızılılarda bulunan satın alma opsiyonunun geçersiz sayılacağını ileri sürdü.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Sözleşmesindeki o madde...

, Mohamed'in transferinde KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun kulübüne net 2 milyon dolar geçici transfer ücreti ödenecektir.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Sözleşmesindeki o madde...

1 Temmuz 2022'ye kadar net 4 milyon dolar transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

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