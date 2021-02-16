Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Sözleşmesindeki o madde...

Süper Lig'de Galatasaray'ın yeni yıldızı Mostafa Mohamed fırtınası esmeye devam ediyor...
Süper Lig'de Galatasaray'ın yeni yıldızı Mostafa Mohamed fırtınası esmeye devam ediyor...
Mohamed Galatasaray formasıyla çıktığı 4. maçında da golle tanıştı. Mohamed, Galatasaray formasıyla ligde 3. golünü kaydetti
İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan Mostafa Mohamed penaltıdan golünü atarak Galatasaray kariyerine golle başlamıştı. Mohamed, Fenerbahçe derbisinde de takımının tek golünü atarak tarihi galibiyetin mimarı olmuştu.
Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis'ten sonra (2017) forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu oldu. Golcü oyuncu kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.
Sarı kırmızılıların yeni yıldızı Mohamed için ise flaş bir iddia ortaya atıldı.
Mısır'ın ünlü spor muhabirlerinden Sarah Abdelbaky'nin dünkü tweeti büyük yankı uyandırdı.
BÜYÜK TEHLİKE!
Abdelbaky, Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelmesi halinde sarı-kırmızılılarda bulunan satın alma opsiyonunun geçersiz sayılacağını ileri sürdü.
Galatasaray, Mohamed'in transferinde KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun kulübüne net 2 milyon dolar geçici transfer ücreti ödenecektir.
1 Temmuz 2022'ye kadar net 4 milyon dolar transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.