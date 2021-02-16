Haberler Galatasaray Galatasaray'da Belhanda yerine iki aday!

'da Belhanda yerine iki aday!

ve 'i örnek göstererek, "Bu gençlerin sayısını artırırsak, 'ın kurtuluşu demektir" diyen , sözleşmesinin sonuna gelen 'nın yerine 10 numara arayışlarına da başladı. Terim, Belhanda’nın boşluğunu doldurmak için iki aday belirledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:49 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Galatasaray'da Belhanda yerine iki aday!

ve 'i örnek göstererek, "Bu gençlerin sayısını artırırsak, 'ın kurtuluşu demektir" diyen , sözleşmesinin sonuna gelen 'nın yerine 10 numara arayışlarına da başladı.

Adaylardan birisi takımlarından 'da oynayan . Diğeri ise takımının oyun kurucusu ...

Terim'in listesinde adları öne çıkan iki isim özellikle genç, potansiyelli ve gelecekte yüksek rakamlara satılabilecek oyuncular oldukları için tercih edildi.

SON DAKİKA