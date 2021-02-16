Galatasaray Belek'te kampa girecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için Antalya'ya erken gidip Belek'te kamp yapılacağını açıkladı.

Hem İstanbul'daki karlı ve soğuk havayı hesaba katan hem de kupada elendiği rakibinden rövanşı alıp şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Sarı-Kırmızılıar yarın antrenman yaptıktan sonra Antalya'ya uçacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 11.00'deki antrenmanın ardından saat 16.30'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Antalya'ya uçacak olan takımımız, Cumartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını Sueno Hotels Deluxe Belek'e ait tesislerde sürdürecek.