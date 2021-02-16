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Belek'te kampa girecek

, Spor Toto 'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz ile oynayacağı maç için 'ya erken gidip Belek'te kamp yapılacağını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 16:18
Galatasaray Belek'te kampa girecek

, Spor Toto 'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz ile oynayacağı maç için 'ya erken gidip Belek'te kamp yapılacağını açıkladı.

Hem 'daki karlı ve soğuk havayı hesaba katan hem de kupada elendiği rakibinden rövanşı alıp şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Sarı-Kırmızılıar yarın antrenman yaptıktan sonra Antalya'ya uçacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
, Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.
'nde saat 11.00'deki antrenmanın ardından saat 16.30'da sponsorumuz 'na ait özel bir uçuşla Antalya'ya uçacak olan takımımız, Cumartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını 'e ait tesislerde sürdürecek.

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