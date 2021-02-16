Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

Türk futbolcular dışında, gelir gelmez, "Ben çok iyi futbolcuyum" dercesine topa giren Henry Onyekuru, yine takıma katılır katılmaz, "İyi ki transfer etmişiz" dedirtirken, Mostafa Mohamed ile ekipte yer alan Marcao, Luyindama gibi isimler de, "Florya madeni"nden nadide parçalar çıkacağını ve bunların büyük paralar kazandıracağını gösterdi. İşte bu madenin cevherleri: