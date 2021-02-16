Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

Galatasaray'ın 'geleceğe yatırım' olarak kadrosuna kattığı isimler, gösterdikleri performansla camianın yüzünü karar çıkarmezken, bu futbolcular arasına Kasımpaşa maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu da katıldı.
Sezon başında ortaya çıkan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın ardından, teknik direktör Fatih Terim'in son projesi olarak sunulan Kerem'in de iyi iş yapması, tecrübeli teknik adama, "İşte Galatasaray'ın geleceği" dedirtti.
Türk futbolcular dışında, gelir gelmez, "Ben çok iyi futbolcuyum" dercesine topa giren Henry Onyekuru, yine takıma katılır katılmaz, "İyi ki transfer etmişiz" dedirtirken, Mostafa Mohamed ile ekipte yer alan Marcao, Luyindama gibi isimler de, "Florya madeni"nden nadide parçalar çıkacağını ve bunların büyük paralar kazandıracağını gösterdi. İşte bu madenin cevherleri: