Haberler Galatasaray Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

'in aslanları 'u zengin edecek! İşte o plan

'ın 'proje transferi' olarak kadrosuna kattığı futbolcular, sergiledikleri performansla camianın yüzünü güldürdü. 'in ısrarları üzerine transfer edilen 8 isim, şimdiden ekiplerinin dikkatini çekerken, gelecekte Galatasaray'a büyük paralar kazandırmaları bekleniyor. İşte o futbolcular ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 11:09 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 11:20
Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

'ın 'geleceğe yatırım' olarak kadrosuna kattığı isimler, gösterdikleri performansla camianın yüzünü karar çıkarmezken, bu futbolcular arasına maçının yıldızı da katıldı.

Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

Sezon başında ortaya çıkan ve 'ın ardından, teknik direktör 'in son projesi olarak sunulan Kerem'in de iyi iş yapması, tecrübeli teknik adama, "İşte 'ın geleceği" dedirtti.

Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

Türk futbolcular dışında, gelir gelmez, "Ben çok iyi futbolcuyum" dercesine topa giren , yine takıma katılır katılmaz, "İyi ki transfer etmişiz" dedirtirken, ile ekipte yer alan , gibi isimler de, " madeni"nden nadide parçalar çıkacağını ve bunların büyük paralar kazandıracağını gösterdi. İşte bu madenin cevherleri:

Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

MOSTAFA MOHAMED (23)
Mısırlı forvet, 4. maçında 4 gol atarken, her maç ayrı ayrı yeteneklerini gösteriyor. 23 yaşındaki oyuncunun bu şekilde devam etmesi durumunda astronomik rakamlara satılması sürpriz olmayacak.

Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

KEREM AKTÜRKOĞLU (22)
'in yeni gözbebeği... Taraftarın "Ribery" lakabını taktığı genç futbolcu, 3. Lig'den gelmesine rağmen büyük takımda oynama kabiliyetine sahip... 1-2 yıl içinde büyük rakamlara 'ya transfer olacağı tahmin ediliyor.

Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

MARCAO (24)
Brezilyalı stoperin son dönemde inişli çıkışlı performansı olsa da potansiyeli herkesi umutlandırıyor. Yine bir scout transferi olan Brezilyalı stoperden , 15-20 milyon euro bandında bir gelir bekliyor.

Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

OĞULCAN ÇAĞLAYAN (24)
formasıyla kendini kısa sürede geliştirdi. Verilen şansları iyi kullandı ve takım içerisinde çok seviliyor. Oyun stili 'a benzetilen Oğulcan'ın gelişime açık olması teknik kadroyu umutlandırıyor.

Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

HENRY ONYEKURU (23)
Devre arasında 'a transfer olan Nijeryalı hücum oyuncusu 'te galibiyeti getiren golleri attı. Başakşehir ve maçlarında ise penaltı kazandırdı. 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonu kullanılacak gibi gözüküyor. 23 yaşında olması ise ilerde para kazandırarak transfer olması için büyük avantaj.

Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

EMRE KILINÇ (26)
Terim'in en güvendiği isimler arasında yer alıyor. Üzerine koyarak gitmesi durumunda 'ya transfer yapabilecek isimler arasında gösteriliyor.

Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

TAYLAN ANTALYALI (26)
Sezonun flaş ismi bu çizgisini sürdürürse yaz döneminde piyasasına girecek gibi görünüyor. Avrupa Şampiyonası ise 26 yaşındaki futbolcunun değerini katlayabilir.

Fatih Terim'in aslanları Cimbom'u zengin edecek! İşte o plan

LUYINDAMA (26)
Demokratik Kongolu stoper, bu sezon eski çizgisinden uzak ama yine de beklenti onunla ilgili çok büyük. 'ın yaz döneminde satabileceği isimler arasında yer alıyor.

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