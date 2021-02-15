"Zor şartlarla ilerliyoruz"

“Zaten dışarıdan da zor şartlarla geliyoruz. Cezalar, sakatlıklar, olmayan işlerle ilerliyoruz. Allah’a şükür tekrar liderliğimizi aldık”
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:07Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Fatih Terim, maçtan sonra ağır zemine ve son dönemde verilen cezalara dert yandı. İmparator, "Bir gerçek var ki, futbol günlük güneşlik bir oyun değil. Futbol kar, bora, fırtına oyunu da değil. Zeminin kontrol ettiği bir oyun. Tüm çalışmalar, alışkanlıklar bir tarafa bırakılıyor ve başka türlü bir oyun oynanıyor" dedi. Verilen cezalara vurgu yapan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: "18'e daha çok giren, ve şut atan bizdik. Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Bu zor şartlarda, biz zaten dışarıdan da zor şartlarla geliyoruz. Cezalar, sakatlıklar, olmayan işlerle ilerliyoruz ama Allah'a şükür tekrar liderliğimizi almanın sevincini yaşıyoruz."