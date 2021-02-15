Haberler Galatasaray Sneijder’i hatırlattı

’i hatırlattı

Dün karlı havada oynanan maçı Galatasaraylıların aklına galibiyetini getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 2013-14 sezonunda 'in ağlara yolladığı golle ekibini, 1-0 yenmiş ve 'nde gruptan çıkmıştı. dün de yoğun kar yağışı altında oynanan maçta 1-0 öne geçti. Beraberlik gelse de son anlarda yine taraftarlarını sevindirmeyi başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:09 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Sneijder’i hatırlattı
Dün karlı havada oynanan maçı Galatasaraylıların aklına galibiyetini getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 2013-14 sezonunda 'in ağlara yolladığı golle ekibini, 1-0 yenmiş ve 'nde gruptan çıkmıştı. dün de yoğun kar yağışı altında oynanan maçta 1-0 öne geçti. Beraberlik gelse de son anlarda yine taraftarlarını sevindirmeyi başardı.
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