Sneijder’i hatırlattı
Dün karlı havada oynanan Kasımpaşa maçı Galatasaraylıların aklına Juventus galibiyetini getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 2013-14 sezonunda Sneijder'in ağlara yolladığı golle İtalyan ekibini, 1-0 yenmiş ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmıştı. Cimbom dün de yoğun kar yağışı altında oynanan maçta 1-0 öne geçti. Beraberlik gelse de son anlarda yine taraftarlarını sevindirmeyi başardı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:09 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50