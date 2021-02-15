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Kupa yenilgisi ile 6 değişiklik

Alanya maçının kadrosu yenilendi. Luyindama, Gedson, , , ve Etebo 11'deydi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 23:24 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Kupa yenilgisi ile 6 değişiklik

'nda 'a 3-2 kaybeden 'da takıma neşter vuruldu. Sarı-kırmızılılar, maçına 6 farklı futbolcuyla çıktı. , Donk, , ve kızağa çekildi. ise sakatlığı nedeniyle yoktu. Bu isimlerin yerine , Bayram, Luyindama, Etebo, Gedson ve Aktürkoğlu ilk 11'de yer alan isimler oldu.

TAYLAN İLK KEZ YEDEK
Taylan Antalyalı bu sezon ilk kez yedek kulübesinde maça başladı. Ligde 22, Avrupa'da 3, kupada 2 maça çıkan Taylan, formasını Etebo'ya bıraktı.

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