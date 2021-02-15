Kupa yenilgisi ile 6 değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 kaybeden Galatasaray'da takıma neşter vuruldu. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçına 6 farklı futbolcuyla çıktı. Yedlin, Donk, Taylan, Belhanda ve Onyekuru kızağa çekildi. Emre Taşdemir ise sakatlığı nedeniyle yoktu. Bu isimlerin yerine Linnes, Ömer Bayram, Luyindama, Etebo, Gedson ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de yer alan isimler oldu.
TAYLAN İLK KEZ YEDEK
Taylan Antalyalı bu sezon ilk kez yedek kulübesinde maça başladı. Ligde 22, Avrupa'da 3, kupada 2 maça çıkan Taylan, formasını Etebo'ya bıraktı.