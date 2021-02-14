Tahkim ve PFDK’ya dava açacak

Fenerbahçe derbisi sonrasında bilgisi dışında paylaşılan videosu nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'a tedbirli olarak 2 maç ceza verildi... Galatasaray bu cezayı acil olarak Tahkim Kurulu'na taşıdı ancak oradan da red cevabı geldi. Galatasaray'ın yıldızı buna rağmen, cezayla ilgili olarak PFDK ve Tahkim Kurulu aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacak. Kazanması durumunda alacağı parayı da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.



YÖNETİM PEŞİNİ BIRAKMAYACAK

Galatasaray cephesi derbiden yaşanan olayların peşini bırakmamaya niyetli... Fatih Terim'in kamera görüntüleriyle kendisine küfür edenler aleyhine başlattığı hukuk mücadelesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim de benzer bir çalışma içine girdi. Ülker Stadı'na fazla seyirci alınması, 6222 sayılı yasa kapsamında gerekli şikayetlerin yapılması için dosyanın hazırlanması için hukuk kuruluna başvuruldu.