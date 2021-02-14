Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray - Kasımpaşa maçı saatinde kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

Son dakika: - maçı saatinde kar yağacak mı? 'da kar yağışı devam edecek mi?

Son dakika: 'in 25. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. 14 Şubat saat 19.00'da oynanması planlanan karşılaşma tarafından saat 16.00'ya alınmıştı. 'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi? Galatasaray - Kasımpaşa maçı saatinde kar yağışı olacak mı? İşte İstanbul'da son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 11:03 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 11:13
Son dakika: Galatasaray - Kasımpaşa maçı saatinde kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

'in 25. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi 'nin kazandığı haftada sahadan galibiyetle ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor. Fakat Galatasaray - Kasımpaşa maçının ertelenme ihtimali bulunuyor.

, 'den yapılan uyarıların ardından 14 Şubat Pazar saat 19.00'da oynanması planlanan zorlu karşılaşmayı saat 16.00'ya alındığını açıklamıştı. Fakat 'da etkili olan kar yağışının ardından futbolseverler Galatasaray - Kasımpaşa maçının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. İşte tüm detaylar...

Meteoroloji'nin üst üste yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. arasındaki maçın ertelenip ertelenmeyeceği de taraftarların yoğun şekilde takip ettiği konuların başında geliyor. Son dakika bilgisine göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini daha da arttıracak. Hakem 'ın maçın ertelenmesiyle ilgili kararını maç saatine yakın vereceği gelen bilgiler arasında.

ZEMİNE BRANDA ÇEKİLDİ

Galatasaray - Kasımpaşa maçına saatler kala 'de gergin bekleyiş devam ediyor. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte maçın akıbeti de merak konusu.

MAÇ SAATİ DE İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Galatasaray - Kasımpaşa maçının oynanacağı saatte de İstanbul'da kar bekleniyor. Stadyumun olduğu - bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer önlemlerini aldı, dünden itibaren 'nun zeminine branda serildi. Kar yağışının her geçen saat etkisini arttırması nedeniyle bu yöntemin etkili olup olmayacağı maç saatinde belli olacak.

19:00'da başlaması gerek Galatasaray - Kasımpaşa yoğun kar yağışı nedeniyle 16:00'ya çekilmişti. Kar yağışının bu sabah başlamasıyla birlikte maçın geleceği de tehlikeye girdi.

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