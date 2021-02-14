Haberler Galatasaray Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim... Galatasaray (Gs haberi)

gerçeği ortaya çıktı! Meğer ... (Gs haberi)

'da sakatlığını atlatan 'nun maçı kadrosunda yer almaması soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Şimdiye kadar bekleneni veremeyen Kolombiyalı santrforun teknik heyet tarafından gözden çıkarıldığı iddia edilmişti. Teknik direktör 'in Falcao'yu kadroya almama nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 21:43 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 21:50
Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim... Galatasaray (Gs haberi)

Sahasında 'yı ağırlayan , Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'in golleriyle sonuca gitti. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Aslan, averajla liderliğini sürdürdü.

Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim... Galatasaray (Gs haberi)

Uzun süreli sakatlığının ardından bir süre önce takımla çalışmalara başlayan 'nun maçında kadroda yer almaması soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim... Galatasaray (Gs haberi)

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduğundan bu yana beklenen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı golcünün gözden çıkarıldığı yönünde yorumlar yapıldı.

Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim... Galatasaray (Gs haberi)

SAKATLANMA RİSKİNE KARŞILIK ALINMADI!
Takvim'in haberine göre, Teknik Direktörü 'in kar yağışı ile bozulan zeminde sakatlık ihtimaline karşılık Falcao'yu maç kadrosuna almadığı öğrenildi.

Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim... Galatasaray (Gs haberi)

Sakatlık riski sebebiyle maçında kadroda yer almayan 'nun önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında kulübede yer alması bekleniyor.

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