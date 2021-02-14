Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim... Galatasaray (Gs haberi)

Sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'in golleriyle sonuca gitti. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Aslan, averajla liderliğini sürdürdü.
Uzun süreli sakatlığının ardından bir süre önce takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao'nun Kasımpaşa maçında kadroda yer almaması soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Sarı-kırmızılı takıma transfer olduğundan bu yana beklenen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı golcünün gözden çıkarıldığı yönünde yorumlar yapıldı.