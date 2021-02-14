Haberler Galatasaray Ömer Bayram: Güzel bir maçtı diyemeyeceğim

: Güzel bir maçtı diyemeyeceğim

, Süper Lig'in 25. haftasında 'yı 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, bu sonuçla ligde liderliğe yükseldi. Maç sonunda , yaptığı konuşmada 3 puanın önemine değinirken, "Güzel bir maç oldu diyemeyeceğim" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 18:36
Ömer Bayram: Güzel bir maçtı diyemeyeceğim

Galatasaraylı futbolcu , sarı-kırmızılı takımın 'yı 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

Saha şartları ve hava durumunun 'ın oyun sistemini değiştirdiğini ifade eden Ömer Bayram, "Ülke olarak bu sabah acı bir haber aldık. Milletimizin başı sağolsun. Biz alışık değiliz böyle oynamaya. Galatasaray olarak topun bizde olduğu oyunları istiyoruz. Saha şartları, hava şartları sistemimizi değiştirdi. 3 puan için ne gerekiyorsa yaptık. Sadece 3 puana odaklanmıştık. Güzel bir maç oldu diyemeyeceğim. Önemli olan 3 puan ve liderliği korumaktı. Ne gerekiyorsa yaptık. Maç da bunu istiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA