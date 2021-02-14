Haberler Galatasaray İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı pozisyonu!

İşte 'ın maçında kazandığı penaltı pozisyonu!

'in 25. haftasında ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, 'nda oynanan zorlu mücadeleyi 89. dakikada 'in penaltı golüyle kazandı ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu. İşte Aslan'ın kazandığı penaltı pozisyonu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 18:27
İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı pozisyonu!

sahasında konuk ettiği 'yı 2-1 mağlup ederek zirveyi kimseye bırakmadı. Zorlu hava şartlarında oynanan mücadelenin son anlarında penaltı kazanan sarı-kırmızılılarda topun başına geçen hata yapmadı ve durumu 2-1 yaparak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Galatasaray'da , Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen yeni transfer Mostafa Mohamed penaltıyı gole çevirerek 3 puanda önemli rol oynadı.

İşte o pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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