İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı pozisyonu!

Galatasaray sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek zirveyi kimseye bırakmadı. Zorlu hava şartlarında oynanan mücadelenin son anlarında penaltı kazanan sarı-kırmızılılarda topun başına geçen Mostafa Mohamed hata yapmadı ve durumu 2-1 yaparak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Galatasaray'da Henry Onyekuru, Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen yeni transfer Mostafa Mohamed penaltıyı gole çevirerek 3 puanda önemli rol oynadı.

İşte o pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır