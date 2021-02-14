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'da durmuyor! 4. maçında 4. golünü attı ( haberi)

’ın genç santrforu gollerine devam ediyor. Mısırlı futbolcu, karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 4. resmi maçında 4. golünü kaydetti. 23 yaşındaki oyuncu bu gollerin 3’ünü ’de, 1’ini ise ’nda attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 19:52
Galatasaray'da Mostafa Mohamed durmuyor! 4. maçında 4. golünü attı (Gs spor haberi)

'ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı golcü , yeni takımı ile çıktığı 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Mohamed, ile oynanan kupa mücadelesinde de 1 gol atmıştı.

Mostafa Mohamed son olarak 'deki maçında penaltıdan rakip fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi ve 4 resmi maçta 4 gole ulaştı.

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