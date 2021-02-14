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formülü buldu! Onyekuru'nun bonservisi böyle alınacak

ile yapılan FFP anlaşması bu yaz son kez uygulanacak. yönetimi, Onyekuru’nun 4.3 milyon Euro’luk bonservisini alabilmek için ’yi bu bedele satmaya çalışıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 01:08 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 01:26
Galatasaray formülü buldu! Onyekuru'nun bonservisi böyle alınacak

Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz, ile 4 yıllık anlaşma imzalamıştı. Transfer dönemlerinde satmadan bonservis harcaması yapamayan , çareyi kiralama yolunda bulmuştu.

Galatasaray formülü buldu! Onyekuru'nun bonservisi böyle alınacak

Bu yaz transfer döneminde FFP'nin son kez sarı-kırmızılı kulübe uygulanacağı ortaya çıktı. Bu sezon için Monaco'dan 650 bin Euro'ya kiralanan Henry Onyekuru'nun sezon sonunda geçerli olan satın alma opsiyonu ise 4 milyon 350 bin Euro.

Galatasaray formülü buldu! Onyekuru'nun bonservisi böyle alınacak

AVRUPA'DA OYNATAMAZ
Onyekuru için bu rakamı ödeyecek olan , 4.3 milyon Euro'luk satış gerçekleştiremezse, FFP'ye takılacak. listesine yazılamayacak Nijeryalı yıldızı da önümüzdeki sezon Avrupa kupalarındaki maçlarda oynatamayacak.

Galatasaray formülü buldu! Onyekuru'nun bonservisi böyle alınacak

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, Onyekuru'nun bonservisine karşılık satış yapmaya çalışacak ve ilk aday West Bromwich'e kiralanan . Aslan, 13 milyon Euro'ya alınan Diagne'yi 6 milyon Euro'ya satmaya hazır.

Galatasaray formülü buldu! Onyekuru'nun bonservisi böyle alınacak

Onyekuru gibi satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed'de ise sorun bulunmuyor. Mısırlı golcünün bonservisi FFP anlaşması sona erdikten sonra 2022 yazında 4 milyon dolara alınacak.

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