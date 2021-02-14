Galatasaray formülü buldu! Onyekuru'nun bonservisi böyle alınacak

Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz, UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalamıştı. Transfer dönemlerinde satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çareyi kiralama yolunda bulmuştu.
Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz, UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalamıştı. Transfer dönemlerinde satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çareyi kiralama yolunda bulmuştu.
Bu yaz transfer döneminde FFP'nin son kez sarı-kırmızılı kulübe uygulanacağı ortaya çıktı. Bu sezon için Monaco'dan 650 bin Euro'ya kiralanan Henry Onyekuru'nun sezon sonunda geçerli olan satın alma opsiyonu ise 4 milyon 350 bin Euro.
AVRUPA'DA OYNATAMAZ
Onyekuru için bu rakamı ödeyecek olan Galatasaray, 4.3 milyon Euro'luk satış gerçekleştiremezse, FFP'ye takılacak. UEFA listesine yazılamayacak Nijeryalı yıldızı da önümüzdeki sezon Avrupa kupalarındaki maçlarda oynatamayacak.