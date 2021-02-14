Haberler Galatasaray Christian Luyindama: 3-4 maç üst üste oynayabilirsem...

: 3-4 maç üst üste oynayabilirsem...

'ın Kongolu yıldızı , takımının 2-1 kazandığı maçı sonrası konuştu. Luyindama, yaptığı konuşmada, "3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım" dedi. İşte Luyindama'nın o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 18:39
Christian Luyindama: 3-4 maç üst üste oynayabilirsem...

'da uzun bir aradan sonra maçına ilk 11'de başlayan açıklamalarda bulundu.

Çok zor şartlar altında alınan galibiyetten dolayı mutluk olduklarını ifade eden Luyindama, "Çok zor koşullar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık. Mutluyuz" dedi.

Kişisel perfrormansı hakkında da konuşan Luyindama, "Zor bir dönemden geçtim. Bu sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim. En iyi performans için tüm çalışmalarımı yapıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

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