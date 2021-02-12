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'da Feghouli ayrı çalıştı

'da deplasmanında sakatlanan , kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Cezayirli yıldızın 2 haftaya takıma katılması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 23:09 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'da Feghouli ayrı çalıştı

'da deplasmanında sakatlanan , kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Cezayirli yıldızın 2 haftaya takıma katılması bekleniyor. Derbide sakatlanan 'nin ise tedavisine devam edildi.

ASLAN ARA VERMEDİ
, maçı hazırlıklarına hemen başladı. maçında tam süre alanlar yenilenme çalışması yaptı. Pas ve oyunları yapan Cimbom, ana bölümde dayanıklılık çalıştı. Hazırlıklar bugün 11.30'da sürecek.

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