Galatasaray'da Feghouli ayrı çalıştı

Aslan'da Yeni Malatyaspor deplasmanında sakatlanan Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Cezayirli yıldızın 2 haftaya takıma katılması bekleniyor. Derbide sakatlanan Marcelo Saracchi'nin ise tedavisine devam edildi.



ASLAN ARA VERMEDİ

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına hemen başladı. Kupa maçında tam süre alanlar yenilenme çalışması yaptı. Pas ve dar alan oyunları yapan Cimbom, ana bölümde dayanıklılık çalıştı. Hazırlıklar bugün 11.30'da sürecek.