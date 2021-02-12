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yönetiminden flaş yorumu!

Devre arası transfer döneminde ismi 'la anılan fakat yüksek bonservis istediği için alınamayan sezon sonuna bırakılmıştı. Sezon sonu için görüşme sözü alınan Salih Uçan, kupa maçındaki futboluyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 23:14 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:53
Galatasaray yönetiminden flaş Salih Uçan yorumu!

Kulübü ile kontratı 30 Haziran 2021'de bitecek 27 yaşındaki , oynadığı futbolla Ziraat Türkiye Kupası maçında kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Galatasaray yönetiminden flaş Salih Uçan yorumu!

'un maçtaki 2. golünü kaydeden yıldız futbolcu, pas dağıtımları, hücuma çıkışları ve takım arkadaşlarını yönlendirmesiyle ağızlara bir parmak bal çaldı.

Galatasaray yönetiminden flaş Salih Uçan yorumu!

'ın sezon sonu için görüşme sözü aldığı Salih'i dikkatle izleyen yönetim, "Bonservisi elindeyken kesinlikle almalıyız" yorumunda bulundu.

Galatasaray yönetiminden flaş Salih Uçan yorumu!

Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 'ın lig ve kupa dahil 26 müsabakada 3 golü ve 4 asisti bulunuyor.

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