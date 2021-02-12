Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sarı-kırmızılı takım ile Help Steps arasındaki iş birliği anlaşması toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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İŞTE CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI:

Bu ülkede mütevazi görünme, gerçek sanırlar! Siz ne kadar saygılı, efendi ve hukuk içerisinde kalmaya çalışırsanız, geri kalmış bir takım insanlar ve kesimler, sizi zayıf ve temsilden uzak görür! Size akıl vermeye başlarlar! Akıl, akıldan üstündür, 10 yaşındaki çocuktan bile akıl alabilirim ama siz devamlı olarak, hukuk içinde kalmak isterken, sizi küçük görürler! Hırsızlık yapmazsanız, belki evdekiler de sizi küçük görecek ama doğru yoldan ayrılmayın! Bize bunu öğrettiler. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a sesleniyorum, doğru yoldan ayrılmayın. Biz bu yoldan ayrılırsak, başka sorunlar çıkar.

"BİZ ARTIK BIKTIK YA"

TFF doğru yola girmeli. Bizim yolumuza değil, doğru yola girmeli. Galatasaray olarak doğru işler yapıyoruz. Yapılamayacak taleplerde bulunmadık, kendimiz için taleplerde bulunmadık. Maç saati 16:00'ya alınmış, Kasımpaşa yazılı başvurmamızı istedi, yayıncı kuruluşa da başvurduk. Gelir kaybı olmasına rağmen yayıncı kuruluş kabul etti, yayıncı kuruluşa teşekkür ettim. Beşiktaş'ın da bu talebi olursa, kabul edebileceklerini söylediler. Bu oyun mertçe oynansın. Biz bıktık ya!

"ÖYLE BİR HAVA VAR Kİ SANKİ YENİLDİK"

Fenerbahçe maçı ne oldu? Beyin ameliyatı geçirdim de bilmiyorum. Bizim taraftarda öyle bir hava var ki sanki yenildik, dayak yedik? Arkadaşlara da dedim ama 'Pusudan atışlar başlar.'

"VERİLEYDİ GOLÜNÜZ, BİZİM DE PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Alanya maçında yenildik, 5 dakika daha olsa ne olurdu? Penaltı verilse ne olurdu? Biz bunları öne almadık. Ancak görüyoruz ki rakibimiz yenilgiyi örttü, 'Vay bizim golümüz verilmedi.' Yav verileydi golünüz, bizim de iki penaltımız verilmedi. Hakemlerden en çok zararı biz gördük.

"EYY ALİ KOÇ, BUNU SEN YAZDIRDIN"

17 kulüp hakemler için bize birlik oldunuz. Bildiri yayınladınız, 'Hakemler de insandır, hata yapabilir' dediniz. Eyy Ali Koç, bunu sen yazdırdın. Bazı hakemler bize düzenli hata yapıyor. Ne Ulusoylar, ne işi bitirmeye çalışanlar gördük. Allah yollarını açık etsin.

"MARCAO'YA TROLL RAKİP HESAPLAR SALDIRIYOR"

Marcao'ya yapılan hakaretler, eşine hakaretler... Bazı troll hesaplar, rakip hesaplar. Bizim aleyhimize yapılan hesaplar da troll hesaplardan. Bizim taraftarımız olmayan ama bizim taraftarımız gibi gözüken hesaplar var. Bunları biliyoruz, bununla ilgilenen ciddi ekipler var, ücreti ödenen... Dün de deklare etmişler, Allah şaşırtıyor demek. Ben istifa ederim ama yasalar izin vermiyor. 52 bin kez söyledim, bıktım! 'Bize serum anlatma' diyor, ne serumu ya? Bunları yapmayın artık. Biz bu taraftar için varız.

"KİMSEDEN KORKMAM, ALLAH'TAN BAŞKA"

Rakip takım başkanının meclis idare memuru gibi dolaşması hoşuma gitmedi. Emniyet gibi dolaşıyor. Alkıştan rahatsız olmuşlar. Allah Allah... Sen geldin, bizim evimizde şakır şakır alkışladın ve bir de benim alkışlamamı istedin. Allah Allah, bu nasıl mantalite? Bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşamazsın. Böyle kalitesizlik olmaz. Kimseden korkmam, Allah'tan başka.

Ciddi söylüyorum, biz Fenerbahçe'ye yenildik diye düşündüm. Yapmayın arkadaşlar, yazımızı kışa çevirmeyin.

"EMRE BELÖZOĞLU MUHATABIM DEĞİL"



"İrfan Can konusunda kimseyi suçlamadım. Biz sadece transferle ilgili sorular sorduk. Hiçbir zaman hakaret etmedim, suçlamadım. Ben sadece sordum. Ben Sadece sorular sordum, TFF'ye sordum, rakibe sordum. Bana 10 milyon € dediniz, şimdi 7 milyon € diyorlar. O zaman arada uçurum yok neden benimle pazarlık etmedin? Emre Belözoğlu muhatabım değil. Galatasaray'a hizmet etmiş birisi. O ne dedi, bu ne dedi diye bakamam. Abdurrahim Bey, kendi duyguları içinde bir şeyler söylemiş olabilir. Demek onun da bildikleri var."