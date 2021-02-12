Abdurrahim Albayrak’tan olay açıklamalar! "İrfan Can Galatasaraylı"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni kadroya katılan oyunculardan, Fenerbahçe'ye kaptırdıklarına kadar birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı kulübü takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelen ve soruları yanıtlayan Albayrak, "Gecemizi gündüzümüze katarak transferleri tamamladık. Yaşadığımız stresi anlatamam. Koronavirüsten ilk hastaneye yatanlardanım, o acıyı çekenlerdenim ama bu kadar stres yaşamadım. Gözümün önünden tabutların çıktığını görüp tedirgin olduğumda bile bu kadar stres yaşamadım" diye konuştu.



GEDSON'U KİMSE GETİREMEZ

Ara transfer döneminin son günüydü ve hayatımda unutmayacağım bir gün oldu. Gedson Fernandes transferi mucizeydi. Fatih Terim dışında kimse getiremezdi, hocamızın Rui Costa ile ilişkisi sayesinde bitirdik. Rüya gibi bir transfer... Son gün ambulans uçak 5'e 10 kala yetiştirdi, ulaşımı için 50 bin pound harcadık. Pilotlara prim vereceğimi söyledim. O uçak İstabul'a indiğinde kuş gibi hafifledim.



MOHAMED, ALLAH'IN BİR LÜTFU

Çok stres yaşadım. Muhammed'de de zorluklar yaşadık. Bir Fransız kulübü araya girdi. Mısır'daki kulübünde durmadan yönetim değişti. Çok zor bir transferdi. Kaç kez çıkmaza girdi, fiyat artışı olunca kiralık anlaştık. Sonra satışa döndü. Yeniden kiralığa çevrildi. Zordu ama bizde bir ekip ruhu vardı. Heyecanlanıp paniklesek çok daha büyük paralar verebilirdik. Bu transferi, Galatasaray'a Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum.



PAZARLIK YAPIYORUZ

"Sözleşmesi bitecek olan oyuncularımızla teker teker görüşüyorum. Pazarlık yapıyoruz; eski dönemler yok artık. Hiçbir futbolcumuzda bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Emre Akbaba Galatasaray'ın çocuğu, bir problem olmaz. Muslera zaten sembol... İnşallah bıraktıktan sonra da Galatasaray'a uzun yıllar hizmet eder, Fatih hocamızın yanında yerini alır. Herkes nasıl Galatasaraylı olduğunu biliyor. İçimizden biridir Muslera..."



FOTOĞRAFLARI VAR AMA PAYLAŞMAM

"Hiçbir futbolcuya kırgınlığım olmadı ama üzdü. Mert Hakan'ın Vedat Muriç'in fotoğrafları var ama paylaşmam. Vedat gece saat 02.00'de buradan giderken boynuma sarılıp ağladı. Ancak bunlar olacak. Bütün futbolcuları bir kulüp alamaz. İrfan bize gelmeyi çok istedi ama verebileceğimiz maksimum parayı verdik. Bunun üzerine çıkamayacağımızı söyledik. İrfan Can çok iyi bir Galatasaraylı ancak başka takıma gitmiş oyuncular hakkında fazla konuşmayalım."



FALCAO İÇİN TEKLİF YOK

"Dünya futbolu için çok önemli bir markadadır Falcao. Şanssız bir dönem geçirdi; sakatlığının geçmesini bekliyoruz. Bize resmi bir teklif yok. Olursa onu ilk olarak hocamıza danışırız, sonra da yönetimimizle paylaşırız."



CEZALARI BEKLİYORUZ

"Arda'nın 2 maç ceza almasına çok üzüldüm. Başka cezaları bekliyoruz, ondan sonra açıklama yaparız. Sağlık çalışanları çok değerli, çok kıymetli. Başımızın tacı olan sağlık çalışanlarının adı kullanılacak ne işler yapıldı, onları bekliyoruz."



33 MİLYON EURO KAYBETTİK

"Bağış kampanyasına taraftarlarımızın çok duyarlı olmalarını istiyorum. Bize yardım etsinler, bağış yapsınlar; Galatasaray'ın geleceği için... 33 milyon euro hasılat kaybımız var; herkesin taşın altına elini koyması lazım."