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Son dakika haberi: 'ndan 'ın cezasına indirim!

TFF , Galatasaraylı futbolcu 'a Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen 6 maç men cezasında indirime gitti. Buna göre genç oyuncunun cezası 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:54 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 19:13
Son dakika Galatasaray haberi: Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan'ın cezasına indirim!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararı ile birlikte 6 resmi müsabakadan men cezası alacağı tebliğ edilen 'ın cezasının, 3 resmi müsabakadan men şeklinde düzeltildiğini açıkladı.

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında 'a imza atan, sonrasında Rize ekibinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurmasıyla birlikte 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırılan Oğulcan Çağlayan için Tahkim Kurulu kararını açıkladı. Yapılan itirazların ardından Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan için verilen 6 resmi müsabakadan men cezasını, 3 resmi müsabakadan men olarak oyçokluğuyla düzeltti.

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