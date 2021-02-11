Haberler Galatasaray Galatasaray haberi: Kupa maçı sonrası Fatih Terim'den yıldız isme büyük şok!

haberi: Kupa maçı sonrası 'den yıldız isme büyük şok!

derbisini kazanarak 'de yoluna iddialı bir şekilde devam eden 'ın çeyrek finalinde 'a elenmesi camiada keyifleri kaçırdı. Bu sezonki tek hedefi ligde şampiyonluk ipini göğüslemek olan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör , kupa mağlubiyeti sonrası harekete geçti. Deneyimli çalıştırıcı kadroda birkaç değişiklik yapacak ve yıldız ismi kulübeye çekecek. İşte Galatasaray'da yaşanacak olan değişimin detayları... Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:00
Galatasaray haberi: Kupa maçı sonrası Fatih Terim'den yıldız isme büyük şok!

çeyrek final maçında 'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden 'da bu karşılaşma sonrası olanlar oldu.

Galatasaray haberi: Kupa maçı sonrası Fatih Terim'den yıldız isme büyük şok!

En ufak bir konsantrasyon kaybının götürüsünün çok fazla olabileceği gerçeğiyle yüzleşen sarı-kırmızılı oyuncular her maça bir final şeklinde çıkacak.

Galatasaray haberi: Kupa maçı sonrası Fatih Terim'den yıldız isme büyük şok!

Artık tamamen şampiyonluğuna odaklanan 'da teknik direktör , kadro tercihlerinde bazı değişikliklere gidecek.

Galatasaray haberi: Kupa maçı sonrası Fatih Terim'den yıldız isme büyük şok!

Kasımpaşa karşılaşmasında maçının ilk yarısındaki oyunu unutturmayı hedefleyen Cimbom'da, futbolcular şampiyonluk sözü verdi.

Galatasaray haberi: Kupa maçı sonrası Fatih Terim'den yıldız isme büyük şok!

Teknik direktör de Kasımpaşa maçıyla başlayacak süreçte bazı dokunuşlar yapacak ve önemli kriterler getirecek.

Galatasaray haberi: Kupa maçı sonrası Fatih Terim'den yıldız isme büyük şok!

EMRE KILINÇ KULÜBEYE GEDSON 11'E
Ara transfer döneminde kadroya katılan Gedson Fernandes'in ilk 11'e monte edilmesiyle Emre Kılınç'a kulübe yolu gözükecek.

Galatasaray haberi: Kupa maçı sonrası Fatih Terim'den yıldız isme büyük şok!

Ajansspor'un haberine göre, 'ın merkezindeki ilk plan Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes ve Belhanda 3'lüsü şeklinde. Önümüzdeki süreçte Cimbom'un bu orta saha yapısıyla sahada olması bekleniyor.

Galatasaray haberi: Kupa maçı sonrası Fatih Terim'den yıldız isme büyük şok!

KEREM AKTÜRKOĞLU DAHA ÇOK SÜRE ALACAK!
'da bu zamana kadar aldığı süreleri çok iyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu sınavlarından başarıyla çıktı. Teknik direktör , genç futbolcunun aldığı süreleri artıracak.

Galatasaray haberi: Kupa maçı sonrası Fatih Terim'den yıldız isme büyük şok!

Özellikle geriye dönüşlerde kanat oyuncularının beklerle birlikte rakip açıklara ikili baskı yapılması isteniyor. 'in önceliği bu mücadeleyi gösterenlerden yana olacak.

Galatasaray haberi: Kupa maçı sonrası Fatih Terim'den yıldız isme büyük şok!

'da çizgi oyuncularından öncelikli olarak beklenti isabetli orta... Mostafa Mohamed gibi bir santrafora sahip olan sarı-kırmızılılar yüksek toplar üzerinde duracak. Kenar bekler ve açık oyuncuları orta konusunda ekstra çalışma yapacak.

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