Galatasaray haberi: Kupa maçı sonrası Fatih Terim'den yıldız isme büyük şok!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da bu karşılaşma sonrası olanlar oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da bu karşılaşma sonrası olanlar oldu.
En ufak bir konsantrasyon kaybının götürüsünün çok fazla olabileceği gerçeğiyle yüzleşen sarı-kırmızılı oyuncular her maça bir final şeklinde çıkacak.
Artık tamamen Süper Lig şampiyonluğuna odaklanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadro tercihlerinde bazı değişikliklere gidecek.
Kasımpaşa karşılaşmasında Alanyaspor maçının ilk yarısındaki oyunu unutturmayı hedefleyen Cimbom'da, futbolcular şampiyonluk sözü verdi.
Teknik direktör Fatih Terim de Kasımpaşa maçıyla başlayacak süreçte bazı dokunuşlar yapacak ve önemli kriterler getirecek.
EMRE KILINÇ KULÜBEYE GEDSON 11'E
Ara transfer döneminde kadroya katılan Gedson Fernandes'in ilk 11'e monte edilmesiyle Emre Kılınç'a kulübe yolu gözükecek.
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray'ın merkezindeki ilk plan Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes ve Belhanda 3'lüsü şeklinde. Önümüzdeki süreçte Cimbom'un bu orta saha yapısıyla sahada olması bekleniyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU DAHA ÇOK SÜRE ALACAK!
Galatasaray'da bu zamana kadar aldığı süreleri çok iyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu sınavlarından başarıyla çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, genç futbolcunun aldığı süreleri artıracak.
Özellikle geriye dönüşlerde kanat oyuncularının beklerle birlikte rakip açıklara ikili baskı yapılması isteniyor. Fatih Terim'in önceliği bu mücadeleyi gösterenlerden yana olacak.
Galatasaray'da çizgi oyuncularından öncelikli olarak beklenti isabetli orta... Mostafa Mohamed gibi bir santrafora sahip olan sarı-kırmızılılar yüksek toplar üzerinde duracak. Kenar bekler ve açık oyuncuları orta konusunda ekstra çalışma yapacak.