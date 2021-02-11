Haberler Galatasaray Falcao yine kadro dışı

yine kadro dışı

sakatlığı, 'nın da cezası nedeniyle dün maçında yer almadı. Derbide sakatlanarak çıkan ise karşılaşmaya yedek başladı. Bu oyuncuların yerine , ve ilk 11'de yer buldu. Ayrıca dün 35 yaşına basan da sakat olmamasına rağmen kadroda yoktu. Kolombiyalı yıldız, derbisinde de tercih edilmemişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:58 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Falcao yine kadro dışı
sakatlığı, 'nın da cezası nedeniyle dün maçında yer almadı. Derbide sakatlanarak çıkan ise karşılaşmaya yedek başladı. Bu oyuncuların yerine , ve ilk 11'de yer buldu. Ayrıca dün 35 yaşına basan da sakat olmamasına rağmen kadroda yoktu. Kolombiyalı yıldız, derbisinde de tercih edilmemişti.
SON DAKİKA