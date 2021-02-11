Falcao yine kadro dışı
Saracchi sakatlığı, Arda'nın da cezası nedeniyle dün Alanyaspor maçında yer almadı. Derbide sakatlanarak çıkan Linnes ise karşılaşmaya yedek başladı. Bu oyuncuların yerine Yedlin, Ryan Babel ve Emre Taşdemir ilk 11'de yer buldu. Ayrıca dün 35 yaşına basan Falcao da sakat olmamasına rağmen kadroda yoktu. Kolombiyalı yıldız, Fenerbahçe derbisinde de tercih edilmemişti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:58 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50