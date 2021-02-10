Haberler Galatasaray Transfer haberi: Salih Uçan bombası! Yeni takımı açıklandı

Transfer haberi: bombası! Yeni takımı açıklandı

'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 'ın yeni takımı belli oldu. Ligin en değerli orta sahalarından biri olan 26 yaşındaki futbolcu, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. ekiplerinden ve 'ın haricinde ekiplerinin de radarında bulunan yıldız ismin yeni adresi açıklandı. Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:04
Transfer haberi: Salih Uçan bombası! Yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan ve kariyerini Roma'ya kadar taşıyan , son 2 sezondur Aytemiz ile formunu yeniden zirveye taşımayı başardı.

Transfer haberi: Salih Uçan bombası! Yeni takımı açıklandı

DEV KULÜPLERİN RADARINA GİRDİ!
Milli futbolcu orta sahada 'un Siopis ile vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. gösterdiği performansla yeniden dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.

Transfer haberi: Salih Uçan bombası! Yeni takımı açıklandı

İki yıl Roma'ya kiralanan , burada Totti ile aynı takımda oynama şansı yakaladı. İlk döneminde başarılı bir performans ortaya koyan Salih Uçan, sakatlandıktan sonra eski formuna geri dönemedi. Fenerbahçe'ye geri dönen Salih Uçan, Dick Advocaat tarafından beğenilmedi ve Brescia ile Sion'a kiralandı.

Transfer haberi: Salih Uçan bombası! Yeni takımı açıklandı

'da kendini bulan , 1.5 sezondur ligin en iyi yerli orta saha oyuncuları arasında yer alıyor.

Transfer haberi: Salih Uçan bombası! Yeni takımı açıklandı

ile sözleşmesi sezon sonu bitecek , kulübüyle sözleşmesini uzatmadı. Hatta Çağdağ Atan, bu durum nedeniyle Salih Uçan'ı zaman zaman yedek bıraktı.

Transfer haberi: Salih Uçan bombası! Yeni takımı açıklandı

SEZON SONU GALATASARAY FORMASI GİYECEK
Sabah'ın haberine göre 'ın yanı sıra Aytaç Kara'nın da sezon sonunda forması giymesi bekleniyor.

Transfer haberi: Salih Uçan bombası! Yeni takımı açıklandı

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu genişletmek istediğini söyledi ve sezon sonunda sarı-kırmızılıların 'ı transfer edeceğini ifade etti.

Transfer haberi: Salih Uçan bombası! Yeni takımı açıklandı

Fatih Terim'in orta saha rotasyonu için ısrarla istediği 'ı transfer ederek takım içinde hem rekabeti artırmak hem alternatifli kadro oluşturmak istediği belirtildi.

Transfer haberi: Salih Uçan bombası! Yeni takımı açıklandı

AVRUPA'DAN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ!
'ın da 'la söz kestiği ve sezon sonunda Sarı Kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi. Milli futbolcunun yurt dışından gelen bazı teklifleri reddettiği iddia edildi.

Transfer haberi: Salih Uçan bombası! Yeni takımı açıklandı

Son 2 sezonda Aytemiz formasıyla 59 maça çıkan bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 8 asist yaptı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan, 'a bedelsiz olarak transfer olacak.

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