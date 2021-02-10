Transfer haberi: Salih Uçan bombası! Yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan ve kariyerini Roma'ya kadar taşıyan Salih Uçan, son 2 sezondur Aytemiz Alanyaspor ile formunu yeniden zirveye taşımayı başardı.
DEV KULÜPLERİN RADARINA GİRDİ!
Milli futbolcu orta sahada Alanyaspor'un Siopis ile vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Salih Uçan gösterdiği performansla yeniden dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.
İki yıl Roma'ya kiralanan Salih Uçan, burada Totti ile aynı takımda oynama şansı yakaladı. İlk döneminde başarılı bir performans ortaya koyan Salih Uçan, sakatlandıktan sonra eski formuna geri dönemedi. Fenerbahçe'ye geri dönen Salih Uçan, Dick Advocaat tarafından beğenilmedi ve Brescia ile Sion'a kiralandı.