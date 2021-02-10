Transfer haberi: Salih Uçan bombası! Yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan ve kariyerini Roma'ya kadar taşıyan Salih Uçan, son 2 sezondur Aytemiz Alanyaspor ile formunu yeniden zirveye taşımayı başardı.

DEV KULÜPLERİN RADARINA GİRDİ!

Milli futbolcu orta sahada Alanyaspor'un Siopis ile vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Salih Uçan gösterdiği performansla yeniden dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.