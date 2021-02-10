Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan transfer telefonu! Eski hocasını aradı ve...

Bu durumun Arjantin futbolu için yılın olayı olacağını kaydeden Fabbiani, "Zaten River'da oynadı. Milli takımında oynamak istediği için gelmek istiyor, Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Eşi Arjantinli. River onun için çok önemli" ifadelerini kullandı.