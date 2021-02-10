Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan transfer telefonu! Eski hocasını aradı ve...

Son dakika transfer haberi: Falcao'dan transfer telefonu! Eski hocasını aradı ve...

Son dakika transfer haberi... Ara transfer dönemini kadrosuna yaptığı 5 takviyeyle tamamlayan Galatasaray'da, geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan ve takımdan ayrılması gündemde olan için flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan transfer telefonu! Eski hocasını aradı ve...

'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği ancak geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı oyuncu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan transfer telefonu! Eski hocasını aradı ve...

Yaşadığı bu durum sonrası Galatasaraylı yöneticilerin gözden çıkardığı Falcao için geçtiğimiz transfer döneminde takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkmış, hatta MLS Ligi takımlarından LA Galaxy forması giyeceği yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan transfer telefonu! Eski hocasını aradı ve...

Birçok kulüp ile adı anılan Kolombiyalı golcünün herhangi bir takıma transferi gerçekleşmezken, yabancı kaynaklardan Falcao için flaş iddialar ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan transfer telefonu! Eski hocasını aradı ve...

ESPN F90'da açıklamalarda bulunan Cristian Fabbiani, 'nun altyapısından yetiştiği kulübü River Plate hocası Marcelo Gallardo'yu aradığını ve Kolombiyalı'nın eski takımına geri döneceğini söyledi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan transfer telefonu! Eski hocasını aradı ve...

Bu durumun Arjantin futbolu için yılın olayı olacağını kaydeden Fabbiani, "Zaten River'da oynadı. Milli takımında oynamak istediği için gelmek istiyor, Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Eşi Arjantinli. River onun için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan transfer telefonu! Eski hocasını aradı ve...

Ayrıca programın sonuna gelinirken, Falcao'nun River Plate'e döneceği tarihi de açıklayan Cristian Fabbiani "Haziran ayında dönebilir" dedi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan transfer telefonu! Eski hocasını aradı ve...

Başkanı Mustafa Cengiz de yaptığı açıklamada "Çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Taraftarın kızdığı futbolcular da var, hepsiyle halledeceğiz. Düzelecek ve gelecek."

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan transfer telefonu! Eski hocasını aradı ve...

"Falcao bize derse ki, 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum' 'ın menfaatlerine uygunsa olabilir. Kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi ama istemiyor" açıklamasında bulunmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan transfer telefonu! Eski hocasını aradı ve...

.

SON DAKİKA