Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan transfer telefonu! Eski hocasını aradı ve...

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği ancak geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yaşadığı bu durum sonrası Galatasaraylı yöneticilerin gözden çıkardığı Falcao için geçtiğimiz transfer döneminde takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkmış, hatta MLS Ligi takımlarından LA Galaxy forması giyeceği yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.
Birçok kulüp ile adı anılan Kolombiyalı golcünün herhangi bir takıma transferi gerçekleşmezken, yabancı kaynaklardan Falcao için flaş iddialar ortaya atıldı.