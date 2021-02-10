Sol bek Meksika’dan

Ara transferde sağ bek, orta saha ve forvette kadrosunu gençleştiren Galatasaray'da operasyon sezon sonunda devam edecek. Leipzig'ten kiralanan Saracchi'nin sözleşmesinin sonuna gelinmesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp, Meksika ekibi Leon'da forma giyen Yairo Moreno'yu listesine aldı. Sezon sonunda serbest kalacak olan 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek için Galatasaray'ın şimdiden görüşmelere başladığı ve transferi bitirmek istediği öğrenildi. Bu sezon 15 maçta forma giyen ve 2 gol atmayı başaran Moreno'ya geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. Ayrıca futbolcu için bonservis ücreti ödenmeyeceği için bu transfer çok cazip gözüküyor.



16 GOLÜ VAR

Kariyeri boyunca 118 maça çıkan 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek Yairo Moreno, 16 gol atıp, 8 de asist yaptı.



PORTO DA PEŞİNDE

Portekiz ligi ekiplerinden Porto da Moreno ile yakından ilgilenirken Galatasaray elini çabuk tutarak Kolombiyalı yıldızı, kadrosuna katmak istiyor.



87

Dünyaca ünlü Transfermarkt sitesi, Moreno'nun G.Saray'a gelme ihtimalini yüzde 87 olarak belirledi.