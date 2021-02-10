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'da durmuyor! Yine boş geçmedi

'da yıldızını parlatmaya devam ediyor. Mısırlı santrfor, Başakşehir ve 'ye attığı gollerin ardından üçüncü maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda 'a karşı çıktı. Genç oyuncu 83. dakikada attığı golle sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3. maçında 3. golünü kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 22:57 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:02
Galatasaray'da Mostafa Mohamed durmuyor! Yine boş geçmedi

'ın yeni transferi gollerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde 'ten kadrosuna kattığı Mısırlı santrfor, formayı giydiği 3 maçta da fileleri sarsmayı başardı. İlk golünü penaltıdan 'e atan Mostafa Mohamed, derbisinde yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırmıştı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Üçüncü maçına finalinde 'a karşı çıkan genç futbolcu, bu maçı da boş geçmedi. Mücadelenin 83. dakikasında sahneye çıkan Mohamed, Galatasaray kariyerinde çıktığı 3 maçta 3. golünü kaydetmiş oldu.

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