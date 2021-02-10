Galatasaray'da Mostafa Mohamed durmuyor! Yine boş geçmedi

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed gollerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mısırlı santrfor, formayı giydiği 3 maçta da fileleri sarsmayı başardı. İlk golünü penaltıdan Medipol Başakşehir'e atan Mostafa Mohamed, Fenerbahçe derbisinde yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırmıştı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Üçüncü maçına Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'a karşı çıkan genç futbolcu, bu maçı da boş geçmedi. Mücadelenin 83. dakikasında sahneye çıkan Mohamed, Galatasaray kariyerinde çıktığı 3 maçta 3. golünü kaydetmiş oldu.