Haberler Galatasaray Son dakika: Mustafa Cengiz: Biz kimseyi UEFA'ya şikayet etmedik etmeyiz de!

Son dakika: : Biz kimseyi 'ya şikayet etmedik etmeyiz de!

Son dakika... Yeni transfler için düzenlenen imza töreni sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkanı , birçok konuya açıklık getirdi. Cengiz açıklamasında "Biz kimseyi 'ya şikayet etmedik etmeyiz de!" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 15:23 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 15:25
Son dakika: Mustafa Cengiz: Biz kimseyi UEFA'ya şikayet etmedik etmeyiz de!

Yeni transferlerine imza töreni düzenleyen 'da Başkan tören sonrası açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde 'ın yaptığı "Tüm kulüplerin limitlere uyduğuna inanmak istiyoruz" ifadelerine katıldığını söylemişti.

Galatasaray'ın birçok transfer yapan 'yi 'ya şikayet edip etmeyeceği de merak ediliyordu. Cengiz bu konuya da açıklık getirdi.

Cengiz "Harcama limitlerini açıklayın dedim. TFF mahremiyet nedeniyle açıklayamayız dedi. Döndüm kulüplere izin verin dedim kimseden ses çıkmadı. Ben çıktım açıkladım. Siz de açıklayın. KAP'a da açıklama yapmıyorsunuz zaten. Oraya yapılan açıklamalara da ben inanmıyorum. Beşiktaş'ın açıklamasını görüyorum ve arttırıyorum. Bütün bir sezon açıklansın bakalım, görelim. Öyle yok mangalda kül bırakmak."

"Ben UEFA'ya gitmem! Biz, bir kulübünü dahi UEFA'ya şikayet etmedik, etmeyiz. Aksine hiçbir Türk kulübüne ceza verilmemesi gerektiğini savunduk. Bizim hakkımızda iki çuval şikayet gitti UEFA'ya. Kim? taraftarları" ifadelerini kullandı.

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