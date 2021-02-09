Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi açıklaması! "Üstümü kimse arayamaz" | CANLI İZLE

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferler Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru için Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

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Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Allah utandırmasın, nokta transferleri, fırsat transferleri limitler çerçevesinde kalarak, hiç biriyle ikili anlaşmalara girmeden transferleri yaptık. Futbolcular köle değildir, ahlaksız tekliflere, fiyat arttırmalar ile anlaşılacak bireyler değildir. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Çok teklif olmasına rağmen Galatasaray'ı seçtiler.

Bazıları yazıyor ''manavdan Ali'yi al, şunu al, bunu al!'' yok öyle bir dünya. Ben herkesi alırsam, başka takıma kimse kalmaz! Keşke bende serbest olsam da alabilsem, öyle bir durumumuz yok. FIFA sürekli üzerimizde. Öyle ''Ali'yi al 20 milyon Euro'ya sat'' artık öyle bir şey yok. Biz şeffaflık ile mücadele ediyoruz, açıklayamayacağımız hiçbir şey yok!

"VAR GELDİĞİNDEN BERİ F.BAHÇE'YE YENİLMİYORUZ"

Dün ben de şaşırdım, Neşat Ertaş'ın dediği gibi ''yazımızı, kışa çevirdin''. Olanlara şaşırıyorum, er meydanında mağlup olmak da onurdur. Bize yenildikleri için bu kadar algı yaratmak, bizi yüceltir. VAR geldiğinden beri Fenerbahçe'ye deplasmanda yenilmiyoruz.

Hadi ofsayt olan golünüzü verdi daha maçın bitmesine yarım saat var. Bizim verilmeyen penaltılarımız var, kartlar gösterilmedi, fauller var o zaman bunları da söyleyin. Biz kendi evimizde kaç kere yenildik, böyle haberler, algılar bizden duydunuz mu?

Ben Fenerbahçe aleyhine konuşmaya utanırım, arkadaşlarım, akrabalarım var. Biz stada girmeden aranma felan olmadı ama biz stada girerken, listemizi kontrol ettiler. Biz çok kırıldık, stadyuma girdik, baktık ki ana baba günü olmuş. Daha da stadyuma girmeye çalışan vardı! Hiçbiri sağlık çalışanına benzemiyordu.

"ÜSTÜMÜ KİMSE ARAYAMAZ"

Seyirci alınacaksa eşit alınsın dedik, sonrasında Fatih Terim'e ve Galatasaray'a küfredildiğini duyduk. Biz stada 29 kişi girdik, hepsini saydılar. Ben orada benim üstümü arayan kişiye tepkim vardı, devlete değil. Kimse benim üstümü arayamaz. Biz buna kırıldık, onlar da 29 kişiden rahatsız duydular.

Başkanları ile dışarıda samimi bir şekilde görüşüyüruz ama orada tamamen değişti. Stad amiri gibi hareket etti.

Öte yandan futbolcuların imza töreninde yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

HENRY ONYEKURU: BURASI BENİM EVİM GİBİ

Yönetime ve Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Onlarla tekrardan beraber olmak beni mutlu ediyor, arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Burası benim evim gibi, evime döndüm. Umarım sezon sonu şampiyon olacağız.

DEANDRE YEDLIN: ÇOCUKKEN BİLE G.SARAY'I TANIYORDUM

Galatasaray gibi büyük bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Fatih Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Ben Amerika'da küçük bir çocukken bile Galatasaray'ı tanıyordum. Galatasaray gibi bir forma ile mücadele etmek benim için gurur verici.

MOSTAFA MOHAMED: F.BAHÇE'DEN TEKLİF GELDİ!

Ben Galatasaray'a geldiğimden beri burayı ikinci ailem olarak hissettim. Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Galatasaray taraftarlarını mutlu ettiğim için çok sevinçliyim. Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir. Burası benim ikinci ailem gibi.

GEDSON FERNANDES: UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ

Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giyeceğim için mutluyum. Daha önce rakip olmuştum ve Galatasaray taraftarını görmüştüm, umarım pandemi biter ve Galatasaray taraftarı önünde oynayabilirim. Taraftara da çok teşekkür ederim bana çok büyük destek verdiler. Umarım bu camiaya katkı sağlarım ve şampiyon oluruz.