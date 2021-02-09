Galatasaray Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'nun tapusunu alacak

Galatasaray'a ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in bonservisleri alınacak. Sabah'ın haberine göre, West Bromwich Albion'a kiralanan Diagne, sezon sonunda Onyekuru'nun sponsoru olacak.
Galatasaray'a ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in bonservisleri alınacak. Sabah'ın haberine göre, West Bromwich Albion'a kiralanan Diagne, sezon sonunda Onyekuru'nun sponsoru olacak.
İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa 6 milyon Euro, küme düşerse 4 milyon Euro'ya Diagne'nin bonservisini alacak.
Senegalli golcüden gelecek para, Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna kullanılacak.