Haberler Galatasaray Galatasaray Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'nun tapusunu alacak

ve 'nun tapusunu alacak

Ara transferde kiralık olarak renklerine kattığı ve 'in performansıyla ligde zirveye çıkan , iki oyuncuyu da satın alma opsiyonu ile renklerine bağlama hakkına sahip.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 00:40 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 01:36
Galatasaray Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'nun tapusunu alacak

'a ara transfer döneminde kiralık olarak gelen ve 'in bonservisleri alınacak. Sabah'ın haberine göre, West Bromwich Albion'a kiralanan Diagne, sezon sonunda Onyekuru'nun sponsoru olacak.

Galatasaray Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'nun tapusunu alacak

İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa 6 milyon Euro, küme düşerse 4 milyon Euro'ya Diagne'nin bonservisini alacak.

Galatasaray Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'nun tapusunu alacak

Senegalli golcüden gelecek para, Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna kullanılacak.

Galatasaray Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'nun tapusunu alacak

FFP KALKIYOR, ASLAN RAHATLIYOR
'in kiralık sözleşmesi ise bir sezon daha devam ediyor. 2022 yazında FFP anlaşması sona erecek 'ın 4 milyon dolar olan bonservisi almasında engel bulunmuyor.

Galatasaray Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'nun tapusunu alacak

Bu sezon 2 milyon Dolar kiralama bedeli verilen Mısır ekibi Zamalek'e 4 milyon dolar daha ödenecek ve 23 yaşındaki Mısırlı forvetin tapusu alınacak.

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