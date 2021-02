Aslan pençesi! 18 yıl sonra bir ilk

Bu sezon ligde inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, sonunda aradığı istikrara kavuştu. Beşiktaş yenilgisinin ardından silkinen sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 5'te 5 yaparak son yılların en büyük çıkışlarından birisine daha imza attı. Sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi devirdi. 19. Haftada 5'er puan gerisinde yer aldığı ezeli rakiplerini sollayarak bu sezon 3. kez zirveye yerleşti. Galatasaray averajla liderliğe otururken onu aynı puanı bulunan Beşiktaş ve Fenerbahçe takip etti.



18 YIL SONRA İLK KEZ

Fatih Terim'in ekibi Muslera'nın dönüşü ve yeni transferler Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in ekstra katkılarıyla yeni bir sayfa açmış oldu. 5 maçlık seride tam 13 gol kaydeden Cimbom, kalesinde ise sadece 2 gol görmeyi başardı. Sezonların ikinci yarıları itibarıyla Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1992-93 sezonu 20. haftasından bu yana ilk kez bir haftayı aynı puanla tamamladı. Sözü geçen sezonu averajla şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon da güçlükle aldığı liderliği koruyup yine ipi göğüslemeyi hedefliyor.



KUPADA ALANYA SINAVI

Son yılların en büyük çekişmeli liglerinden birisi yaşanırken ritmini bulan Galatasaray, arka arkaya iki kritik maça daha çıkacak. Yarın kupada Alanya'yı konuk edecek ve yarı final mücadelesi verecek. Ardından da yine Türk Telekom'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Oyuncularına iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak daha yolun başında olduklarını kaydeden Fatih Terim, konsantrasyon istedi. Bu nedenle Alanya maçının çok önemli olduğunu kaydeden tecrübeli hoca, "Yakaladığımız bu güzel havayı sürdürmeliyiz" dedi.



EN ÇOK 3. SIRADA YER ALDI

Galatasaray, bu sezon 2. Haftada Başakşehir ve 15. Haftada Trabzonspor galibiyetlerinin ardından liderliğe yükselmiş ancak bir hafta zirvede kalabilmişti. Fenerbahçe zaferi sonrası bir kez daha ilk sıraya yükselen Cimbom, bu kez kolay kolay bırakmaya niyeti yok. Galatasaray bu sezon 10 kez ile en çok 3. sırada yer aldı.



88 PUANLA ŞAMPİYON!

gulaması, bu senenin şampiyonunu da belirledi. 24 haftanın form durumları üzerinden değerlendirme yaparak matematiksel olarak bir tahminde bulunan bilgisayar, Galatasaray'ın 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 88 puanla şampiyon olacağını ilan etti.



SÜREKLİ İLERİ YOLLADI

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde orta alandan atılan pasların yönleri oldukça dikkat çekiciydi. Sarı-lacivertli takım her 10 pastan 4.2'sini öne oynarken Galatasaray ise her 10 pastan 5'ini öne gönderdi. Fenerbahçe her 10 toptan 3.5'unu yana oynarken, Galatasaraylı oyuncular ise sadece 2.9'unu yana vurdu.