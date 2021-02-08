Teşekkür mesajı yağdı

Maçtan bir gün önce FBTV'ye çıkan sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, "Bayrama hazır olun. Galatasaray maçları hep bizim bayramımızdır. Fenerbahçe, bir daha Kadıköy'de Galatasaray'a hiç mağlup olmayacak" dedi ve bu sözler Galatasaraylı oyuncuları hem kamçıladı hem de hırslandırdı. Maç sonrası da sarıkırmızılılar, Volkan'a teşekkür mesajları göndermeyi ihmal etmedi.