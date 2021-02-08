Haberler Galatasaray Teşekkür mesajı yağdı

Teşekkür mesajı yağdı

'nin yardımcı antrenörü , 'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 20:25 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Teşekkür mesajı yağdı

Maçtan bir gün önce 'ye çıkan sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, "Bayrama hazır olun. maçları hep bizim bayramımızdır. , bir daha 'de Galatasaray'a hiç mağlup olmayacak" dedi ve bu sözler Galatasaraylı oyuncuları hem kamçıladı hem de hırslandırdı. Maç sonrası da sarıkırmızılılar, Volkan'a teşekkür mesajları göndermeyi ihmal etmedi.

SON DAKİKA