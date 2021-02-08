Galatasaray Asbaşkanı Abdürrahim Albayrak ise maçtan sonra; "Mohamed, '10 gol atmadan ailemi İstanbul'a getirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Çabuk at da ailene kavuş' dedim" açıklamasını yaptı. Mısırlının ailesini getirmek için artık 8 golü kaldı. Albayrak ayrıca, attığı derbi golü nedeniyle Muhammed'e yaklaşık 7 bin dolar değerinde bir saat armağan etti.
7 bin dolarlık saat hediye etti
Galatasaray'ın kritik Fenerbahçe mücadelesinde galibiyeti getiren golünü kaydeden Mostafa Mohamed'e Abdürrahim Albayrak'tan 7 bin dolarlık bir hediye geldi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 20:27 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50