Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakika sonunda buruk bir sevinç yaşadı. Sözlerine geçen sezon kaybettiği babasını anarak başlayan deneyimli çalıştırıcı "Düşündüğümüz hiçbir senaryo bizi yanıltmadı. Oyunun ve topun hakimi olacağını biliyorduk. Fenerbahçe'nin de kazanacağı toplarla bize sıkıntı yaratacağı çok açıktı. Ama biz oyun tarzımızdan ödün vermedik. Ne düşündüysek onu oynadık. Fenerbahçe deplasmanında kazanmak, buradan lider dönmek güzel" dedi.

İYİ YOLDAYIZ

Fatih Terim şunları söyledi: "Oyuncu eksik olduğu zaman ağzımı açmadım, fazla olduğunda da ağzımı açacak halim yok. Çarşamba-pazar gidiyoruz herkes gibi. Bu zorlu fikstürden çıkmak, lider olarak çıkmak çok önemliydi. İyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Dünya çapında bir hakemimiz var. VAR'da Ali Palabıyık. Biz bu tip pozisyonların daha azından penaltı yedik aleyhimize. Donk'a yapılan nasıl penaltı verilmez? Nasıl VAR'dan ikaz edilmez? Kaybetmişken değil, kazanırken nezaketen konuşalım"

İMPARATOR 12 DEDI

Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında 33. derbisine çıktı. Sarı-kırmızılıların hocasının galibiyet sayısı 11'den 12'ye yükseldi. 12 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, 9 mağlubiyet gördü.

HARİKA BİR GOL ATTI

Fatih Terim, çok isteyip kavuştuğu yeni forveti Mostafa Mohamed'i övdü. İmparator "1.5 maç oynadı. Farklı bir ülkede, dili farklı, antrenmanı farklı. Harika bir gol attı. Bizim önemli bir açığımızı kapatacak" diye konuştu.