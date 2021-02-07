Mısırlı Mostafa Paşa

Kadıköy'deki derbiye damga vuran isim Mostafa Mohamed oldu. Ara transferde Mısır'ın Zamalek takımından sarı-kırmızılı ekibe transfer olan 23 yaşındaki oyuncu attığı golle sarı-kırmızılı zafere taşırken, kendisi de tarihe geçti. Genç yıldız, 54. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Serdar Aziz'i şık bir çalımla geçip sağ ayak içiyle topu yerden direk dibine gönderirken, Altay'ı çaresiz bıraktı. Mohamed bu golle Süper Lig tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan ilk Mısırlı oyuncu unvanını da aldı.

ALTAY İSTEDİĞİM YERDEYDİ

İkinci maçında da fileleri havalandıran Mostafa çalım ve son vuruş tekniğiyle Cimbom'a büyük güç katacağını gösterdi. Mısırlı oyuncu golünü, "Orada topu terse çektim. Fenerbahçe kalecisi tam istediğim yerde duruyordu. Ona da başarılar diliyorum" sözleriyle anlattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Mohamed'le ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. "Szalai- Serdar ikilisini yerlerde gezdirdi", "Seyircisiz maçta seyircileri susturan adam", "Uzun bir aradan sonra adam akıllı forvet" paylaşımları en dikkat çekenlerdi.