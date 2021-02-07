Fatih Terim’in küfür isyanı

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi isyan etti. "Maçların seyircisiz oynandığını biliyorduk" diyen Terim, "Bayağı seyirci var. Futbolcularımıza, hocalarımıza kimsenin küfür etme hakkı yok. Çalışanlarımıza, yardımcılarımıza küfürler ediliyor. Federasyondan da birileri yardımcı oluyor. Maçın neyini konuşacağız" açıklamasında bulundu.