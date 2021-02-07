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’in küfür isyanı

Aslan’ın hocası, maç başlamadan önce kendilerine küfür edildiğini söyledi. “ de yardım ediyor” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:02 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Fatih Terim’in küfür isyanı

Teknik Direktörü , maç öncesi isyan etti. "Maçların seyircisiz oynandığını biliyorduk" diyen Terim, "Bayağı seyirci var. Futbolcularımıza, hocalarımıza kimsenin küfür etme hakkı yok. Çalışanlarımıza, yardımcılarımıza küfürler ediliyor. Federasyondan da birileri yardımcı oluyor. Maçın neyini konuşacağız" açıklamasında bulundu.

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