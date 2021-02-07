G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi isyan etti. "Maçların seyircisiz oynandığını biliyorduk" diyen Terim, "Bayağı seyirci var. Futbolcularımıza, hocalarımıza kimsenin küfür etme hakkı yok. Çalışanlarımıza, yardımcılarımıza küfürler ediliyor. Federasyondan da birileri yardımcı oluyor. Maçın neyini konuşacağız" açıklamasında bulundu.
Fatih Terim’in küfür isyanı
Aslan’ın hocası, maç başlamadan önce kendilerine küfür edildiğini söyledi. “TFF de yardım ediyor” dedi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:02 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50