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'ın göz yaşları

'da ilk onbirde sahaya çıkan , galibiyetin ardından 'ya sarılarak ağladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Arda Turan'ın göz yaşları

'da ilk onbirde sahaya çıkan , galibiyetin ardından 'ya sarılarak ağladı. Sezon başında altyapısından yetiştiği sarıkırmızılı takıma geri dönen tecrübeli futbolcu maç sonunda duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı. 78 dakika oyunda kalan zaman zaman paslarıyla rakip yarı alanda tehlikeler üretti.

HOCA NE DEDİYSE ÇIKTI!

Arda Turan, "Fatih hocamız taktik anlamda bütün maçı anlattı. Ne anlattıysa karşımıza çıktı. Çok iyi uyguladık ve kazandık. ile maçtan önce gol sevinci konusunda konuşmuştuk. 'Ben atamam, sen atarsın böyle gol sevinci yapalım' dedim. Çok iyi bir gol attı" dedi.

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