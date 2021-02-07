Arda Turan'ın göz yaşları

Galatasaray'da ilk onbirde sahaya çıkan Arda Turan, galibiyetin ardından Fernando Muslera'ya sarılarak ağladı. Sezon başında altyapısından yetiştiği sarıkırmızılı takıma geri dönen tecrübeli futbolcu maç sonunda duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı. 78 dakika oyunda kalan Arda zaman zaman paslarıyla rakip yarı alanda tehlikeler üretti.

HOCA NE DEDİYSE ÇIKTI!

Arda Turan, "Fatih hocamız taktik anlamda bütün maçı anlattı. Ne anlattıysa karşımıza çıktı. Çok iyi uyguladık ve kazandık. Mostafa ile maçtan önce gol sevinci konusunda konuşmuştuk. 'Ben atamam, sen atarsın böyle gol sevinci yapalım' dedim. Çok iyi bir gol attı" dedi.