Annesine armağan etti

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisine yine yaptığı başarılı kurtarışlarla damga vurdu. Yine insanüstü kurtarışlar yapan ve kalesinde geçit vermeyen Uruguaylı eldiven, "Bu galibiyet için çok iyi hazırlandık. Geçen sene de yaptık, bu sene de kazandık. Bu galibiyeti aileme ve anneciğime armağan ediyorum" dedi. Tecrübeli kaleci şöyle devam etti: Bizim oyun anlayışımıza bakınca topa sahip olan bir Galatasaray var. Biz nerede olursak olalım, içeride dışarıda bunu yapıyoruz. Hafta boyunca bu şekilde çalıştık. Hocamız bize sürekli bunu öğütlüyor. 90 dakikaya bakınca topa ve oyuna hakim olan bir Galatasaray var. Topa sahip olunca rakibi daha çok yoruyorsunuz. Fenerbahçe'nin savunma arkasına top atma oyununu biliyorduk.