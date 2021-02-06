O kulübün başkanı Galatasaraylı yıldız hakkında konuştu! "Satılacak"

Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadroyla başlayan Galatasaray, golcü transferi için büyük uğraş vermişti.
Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadroyla başlayan Galatasaray, golcü transferi için büyük uğraş vermişti.
Mısır kulübü Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohamed'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların bu transferdeki en büyük rakibi Saint-Etienne'di...
Fransız kulübü ile Mohamed konusunda büyük bir kapışma yaşayan Galatasaray, transferde mutlu sona ulaşan taraf oldu.
Öte yandan Saint-Etienne Başkanı Bernard Caiazzo, konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Mohamed'in Galatasaray'la imzalasının şaşırtıcı olduğunu dile getiren Caiazzo, "Biz 5 milyon dolar önerdik. Bu dönemde herkes finansal krizde. Zamalek, biz 5 milyon verirken 2 milyon doları nasıl kabul etti?" diyerek transferi eleştirdi.
Konuşmasına devam eden Başkan Caiazzo, "Galatasaray, Mostafa Mohamed ile sözleşme yapabilmek için bir oyuncusunu gönderdi. Sofiane Feghouli'yi de göndermek istiyor" dedi.
Bu açıklamaların ardından Cezayir basını, tecrübeli ismin sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini duyurdu.
Sofiane Feghouli, bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Cezayirli futbolcunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor.