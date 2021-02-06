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O kulübün başkanı Galatasaraylı yıldız hakkında konuştu! "Satılacak"

Son dakika haberleri... Ara transferde golcü takviyesi için büyük bir uğraş veren Galatasaray, forması giyen 'i renklerine bağlamıştı. Mısırlı futbolcuyu isteyen kulüplerden olan Saint-Etienne Başkanı , konuyla ilgili konuşurken sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak ismi açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 10:28
O kulübün başkanı Galatasaraylı yıldız hakkında konuştu! "Satılacak"

Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadroyla başlayan , golcü transferi için büyük uğraş vermişti.

O kulübün başkanı Galatasaraylı yıldız hakkında konuştu! "Satılacak"

Mısır kulübü 'te forma giyen 'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların bu transferdeki en büyük rakibi Saint-Etienne'di...

O kulübün başkanı Galatasaraylı yıldız hakkında konuştu! "Satılacak"

Fransız kulübü ile Mohamed konusunda büyük bir kapışma yaşayan , transferde mutlu sona ulaşan taraf oldu.

O kulübün başkanı Galatasaraylı yıldız hakkında konuştu! "Satılacak"

Öte yandan Saint-Etienne Başkanı , konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

O kulübün başkanı Galatasaraylı yıldız hakkında konuştu! "Satılacak"

Mohamed'in 'la imzalasının şaşırtıcı olduğunu dile getiren Caiazzo, "Biz 5 milyon dolar önerdik. Bu dönemde herkes finansal krizde. , biz 5 milyon verirken 2 milyon doları nasıl kabul etti?" diyerek transferi eleştirdi.

O kulübün başkanı Galatasaraylı yıldız hakkında konuştu! "Satılacak"

Konuşmasına devam eden Başkan Caiazzo, ", ile sözleşme yapabilmek için bir oyuncusunu gönderdi. Sofiane Feghouli'yi de göndermek istiyor" dedi.

O kulübün başkanı Galatasaraylı yıldız hakkında konuştu! "Satılacak"

Bu açıklamaların ardından Cezayir basını, tecrübeli ismin sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini duyurdu.

O kulübün başkanı Galatasaraylı yıldız hakkında konuştu! "Satılacak"

Sofiane Feghouli, bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Cezayirli futbolcunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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