O kulübün başkanı Galatasaraylı yıldız hakkında konuştu! "Satılacak"

Mohamed'in Galatasaray'la imzalasının şaşırtıcı olduğunu dile getiren Caiazzo, "Biz 5 milyon dolar önerdik. Bu dönemde herkes finansal krizde. Zamalek, biz 5 milyon verirken 2 milyon doları nasıl kabul etti?" diyerek transferi eleştirdi.