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Aslanı

Aslan’da 3. kariyerine fırtına gibi başlayan Nijeryalı yıldız, maçlarını çok seviyor. 23 yaşındaki forvetin, ’deki 2 maçta 2 golü bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:33 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Kadıköy Aslanı Henry Onyekuru

'a 3. kez katılan ve kaldığı yerden devam eden , takımın derbisinde yine en büyük kozu olacak. Nijeryalı kanat oyuncusu, ikinci yarının ilk maçı olan deplasmanında 46. dakikada girip 2 gol atarak 3 puanı getirmişti. Ardından karşılaşmasına 11'de başlayan , 1 gol atıp kilidi açarken, 1 de penaltı yaptırarak perdeyi kapattı. Oldukça formda olan Onyekuru, maçlarını da çok seviyor.

3-1'LİK GALİBİYETTE DAMGA VURDU
İlk F.Bahçe derbisini -19 sezonunda 'nda oynayan Onyekuru, ikincisine aynı sezon 'de çıkmıştı. Nijeryalı yıldız, 66. dakikada kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü atsa da maç 1-1 bitmişti. Geçen sezon ise 3-1 kazanılan tarihi maçta ikinci golün penaltısını yaptırıp, son golü atan yıldız futbolcu, "Onyekuru'dan koşu var" sözlerini Türk futbolseverlerin hafızasına soktu. Onyekuru'nun, Galatasaray kariyerinde 58 maçta 20 golü, 9 asisti bulunuyor.

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