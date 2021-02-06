İşte 10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası!

1) Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini öngören Galatasaray teknik heyetinin derbide liderlik planı tuttu. Deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerse zirveyi ele geçirecek sarı-kırmızılı ekipte futbolcular tamamen bu hedefe motive edildi.
2) Geçen sezon Kadıköy'de 20 yıllık seriye son veren sarı-kırmızılılar benzer şekilde derbiye hazırlandı. Younes Belhanda dışında kimseyle özel görüşme yapılmadı ve zorlu mücadele öncesinde takım strese sokulmadı.
3) Fenerbahçe deplasmanında kart problemi yaşayan Belhanda'ya özellikle saha içinde sakinliğini koruması yönünde teknik heyet tarafından uyarı yapıldı.