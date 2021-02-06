İşte 10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası!

4) Takım kaptanları Muslera ve Arda, Onyekuru dışındaki yeni transferlere Fenerbahçe karşılaşmasının önemini ve taraftarlar için taşıdığı anlamı anlattı.

5) Fatih Terim fizik olarak hazır bulduğu DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed'le bugün derbiye başlama kararı aldı. İki oyuncuya da güven mesajı verildi.