Haberler Galatasaray İşte 10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası!

İşte 10 maddede 'ın derbi haftası!

'in 24. haftasında ezeli rakipler ile , sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesi iki takım da son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Peki sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmaya nasıl hazırlandı? İşte 10 madde de Galatasaray'ın derbi haftası...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 00:45 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 00:46
İşte 10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası!

1) Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini öngören teknik heyetinin derbide liderlik planı tuttu. Deplasmanda 'yi yenerse zirveyi ele geçirecek sarı-kırmızılı ekipte futbolcular tamamen bu hedefe motive edildi.

İşte 10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası!

2) Geçen sezon Kadıköy'de 20 yıllık seriye son veren sarı-kırmızılılar benzer şekilde derbiye hazırlandı. Younes Belhanda dışında kimseyle özel görüşme yapılmadı ve zorlu mücadele öncesinde takım strese sokulmadı.

İşte 10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası!

3) deplasmanında kart problemi yaşayan Belhanda'ya özellikle saha içinde sakinliğini koruması yönünde teknik heyet tarafından uyarı yapıldı.

İşte 10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası!

4) Takım kaptanları Muslera ve Arda, Onyekuru dışındaki yeni transferlere karşılaşmasının önemini ve taraftarlar için taşıdığı anlamı anlattı.

İşte 10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası!

5) Fatih Terim fizik olarak hazır bulduğu DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed'le bugün derbiye başlama kararı aldı. İki oyuncuya da güven mesajı verildi.

İşte 10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası!

6) Muslera'nın önünde savunmada Yedlin-Donk-Marcao-Saracchi dörtlüsü görev yapacak. Taylan-Belhanda-Emre Kılınç üçlüsü ise orta sahayı kontrol edecek.

İşte 10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası!

7) Hücum hattında solda Onyekuru, ortada Mostafa Mohamed olacak. 11'i tamamlayacak son forma için Arda Turan, Ryan Babel'den bir adım önde görünüyor.

İşte 10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası!

8) Madrid'den döndüğü gibi takımla çalışmalara başlayan ve hocasına hazır olduğunu söyleyen Falcao'yu Terim ilk 11'de riske etmeyecek. Kolombiyalı kulübede olacak.

İşte 10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası!

9) Tedavisi biten ve sahaya inen Feghouli yetişmezken, Linnes de kulübeye çekiliyor. Karantinası pazartesi bitecek olan Gedson Fernandes de haftaya takıma katılacak.

İşte 10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası!

10) Üç aydır İstanbul'da oynanan karşılaşmalar öncesinde tesiste kampa girmeyen sarı-kırmızılı takım yine geceyi evinde geçirdi. Sabah Florya'da kahvaltıda buluşacak olan futbolcular tesislerde tek kişilik odalarında dinlenmeye çekilip Kadıköy'e hareket saatini bekleyecekler. (Sabah)

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