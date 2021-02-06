Her şey onların elinde! Altay Bayındır ve Fernando Muslera...

Derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Galatasaray'ın 34 yaşındaki Uruguaylısı Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Altay bu sezon ligde 22 maçın 21'inde kaleyi korurken, sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 15 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu maçlarda kalesinde 21 gol gördü. Altay 7 maçta kalesini gole kapatıp 14'ünde ise en az bir kez topu filelerinden çıkardı. Sakatlıktan yeni kurtulan Muslera ise sadece son 4 müsabakada Galatasaray kalesini koruyabildi. Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 24. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor. Nando ayrıca Fenerbahçe'ye karşı oynadığı toplam 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Muslera, Fener'le yapılan 23 maçta 20 gol yedi; 9 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.



1.6 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE DERBİ

Derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. Futbolcuların toplam değeri 1 milyar 662 milyon TL. G.Saray'ın yeni transferi Fernandes'in 13 milyon 500 bin Euro değeri var. F.Bahçe'nin en değerlisi ise Altay Bayındır (11 milyon Euro).



22 MAÇTA 3 GALİBİYET ALABİLDİ

G.Saray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, F.Bahçe ve Beşiktaş ile son 6 sezonda oynadığı 22 maçın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi; söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.