Haberler Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den hakem isyanı! "Nasıl penaltı çalınmaz..."

- maçı sonrası 'den hakem isyanı! "Nasıl penaltı çalınmaz..."

'in 24. haftasında dev derbide , deplasmanda ezeli rakibi 'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuşan Terim, "'un pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz ben bunu anlamıyorum, ona benzer pozisyonlar bize karşı hep çalındı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 22:26
Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den hakem isyanı! "Nasıl penaltı çalınmaz..."

'in 24. haftasında dev derbide , deplasmanda ezeli rakibi 'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına armağan ediyorum.

Maç öncesi ne düşünmüşsek, o sahaya yansıdı. Maça biz hakim olmayı bekliyorduk öyle oldu, oradan dönen toplarla hücuma çıkacaklardı bunların hepsi gerçekleşti ama çok iyi mücadele ettik ve maç öncesi ne düşünmüşsek gerçekleştirdik.

'un pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz ben bunu anlamıyorum, ona benzer pozisyonlar bize karşı hep çalındı.

1.5 maç oynadı, ilk kez başka ülkede maça çıkıyor, kolay değil ama muhteşem adapte oldu, 'den çok iyi performanslar alacağımızı düşünüyorum. Önemli bir açığımızı kapatacak."

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