Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den hakem isyanı! "Nasıl penaltı çalınmaz..."

Süper Lig'in 24. haftasında dev derbide Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına armağan ediyorum.



Maç öncesi ne düşünmüşsek, o sahaya yansıdı. Maça biz hakim olmayı bekliyorduk öyle oldu, oradan dönen toplarla hücuma çıkacaklardı bunların hepsi gerçekleşti ama çok iyi mücadele ettik ve maç öncesi ne düşünmüşsek gerçekleştirdik.

Donk'un pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz ben bunu anlamıyorum, ona benzer pozisyonlar bize karşı hep çalındı.

Mohamed 1.5 maç oynadı, ilk kez başka ülkede maça çıkıyor, kolay değil ama muhteşem adapte oldu, Mohammed'den çok iyi performanslar alacağımızı düşünüyorum. Önemli bir açığımızı kapatacak."