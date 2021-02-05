Usta kalemden Fatih Terim ve Erol Bulut'a sert eleştiri!

Çünkü adalet ve hakemlik birbirine düşmandır ve bu ülkede bazı hakemler projedir. Başakşehir maçında Galatasaray lehine verilen penaltılarla Demba Ba'ya yapılan penaltıyı vermemek arasında dramla komedi kadar fark var. Marcao'nun atılmaması gecenin bonusu çünkü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle derbi maçı var. Sözde adaleti temsil eden Arda Kardeşler her şeyi detayına kadar hesaplamıştı. Ve böyle bir hakemi maçtan sonra Fatih Terim tebrik etti. Fatih Terim'in hakkı olmayana el uzatmadığı bir sahne gösterin bana?

Futboldaki yozlaşmanın sebep sonuç araştırmasını daha önce yapmıştık. "Yapmaları gerekenlerden vazgeçenler yapılmaması gerekenleri yaptılar." Medyada bile yeni bir pazarlama sistemi icat ettiler. Adaletin ve asaletin zerre kadar itibar görmediği, insanlığın yerlerde süründüğü bir düzende, harcanan paralarla futbolun marka değeri yükselmez. Marka adalettir, marka vicdandır ve kalitedir. Ne yazık ki futbolumuzda bunların zerre kadar hükmü yoktur.